EA Sports liefert diese Woche haufenweise neue Infos und Details zu FIFA 18: Via Live-Stream haben die Macher der berühmten Fußball-Reihe nicht nur Verbesserungen am Ultimate-Team-Modus und etliche neue FUT-Ikonen vorgestellt, sondern uns auch einen ersten Blick auf FIFA-18-Gameplay gewährt - und zwar mit äußerst prominenten Gästen.

So treten im unterhalb dieser News eingebundenen Gameplay-Video die Real-Madrid-Stars Isco und Marco Asensio gegeneinander an. Gemeinsam mit den Youtubern Castro1021 und Spencer FC spielen sie ein zwei-gegen-zwei-Match auf der PlayStation 4. Das Ergebnis der Partie verraten wir an dieser Stelle zwar nicht, aber ein kleiner Spoiler sei uns erlaubt: Es fallen insgesamt sechs Tore, für Unterhaltung ist also gesorgt.

Mit wem kann man spielen? Alle Ligen und Mannschaften aus FIFA 18

Wer genau hinschaut, kann auch einige der Innovationen aus FIFA 18 erkennen. Zum Beispiel die Spieler-Archetypen, dank denen sich die die virtuellen Kicker nun entsprechend ihrer Körpergröße und -form unterschiedlich schnell und flink bewegen. Mehr dazu und zu allen anderen Neuheiten der diesjährigen Version erfahren Sie in unserer Preview mit allen Neuerungen aus FIFA 18.

Mit großem Star-Aufgebot