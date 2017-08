Via Twitter hat EA Sports das neue und finale Cover von FIFA 18 veröffentlicht. Noch immer ziert Weltfußballer und Europameister Cristiano Ronaldo das Titelbild der neuen Fußball-Simulation, neuerdings sieht man ihn aber nicht mehr frontal und mit gesenktem Blick, sondern in einer seitlichen Jubelpose.

Grund für das neue und nur leicht geänderte Cover ist das neue Real-Trikot, in dem Ronaldo zu sehen ist. Damit ist FIFA 18 nun bestens gewappnet für die Saison 2017/2018.

Immerhin musste sich FIFA 18 keinen neuen Coverstar im anderen Trikot suchen: CR7 hatte kurzzeitig damit gedroht, Real Madrid noch in diesem Sommer verlassen zu wollen, was für EA ein großes Problem gewesen wäre, da Ronaldo dann unmöglich im Real-Trikot auf dem Cover bleiben könnte. Nun ist er aber doch bei den Königlichen geblieben und kann weiterhin das weiße Trikot tragen.

Pro Evo kam nicht so einfach davon: Neymar bringt Konami den Cover-Fluch

Noch heute kommt ein neuer Trailer

Mit der Veröffentlichung des neuen Covers hat EA außerdem einen neuen Trailer angekündigt, der noch heute erscheinen soll. Eine konkrete Uhrzeit steht zwar noch nicht fest, allerdings rechnen wir damit, dass das neue Video heute Abend während des Gamescom-Livestreams von Electronic Arts (Start 18:30 Uhr) veröffentlicht wird.

FIFA 18 erscheint am 29. September für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie auf PlayStation 3 und Xbox 360. Mehr Infos zum Spiel und was EA dieses Jahr alles anders machen will, erfahren Sie in unserer Preview mit allen Neuerungen aus FIFA 18.

