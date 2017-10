Auf dem Fußballfeld gilt seit jeher: Das Runde muss ins Eckige. Und anschließend verdient jedes Tor einen angemessen Jubel, das gilt sowohl im echten als auch im virtuellen Fußball. Aus diesem Grund findet ihr in diesem Artikel eine Liste mit allen Torjubeln aus dem neuen FIFA 18.

Vom Dab über den Rückwärtssalto bis hin zum Gangnam-Style-Tanz: Wir verraten die Tastenkombinationen für alle Jubel, mit denen ihr nicht nur eure eigenen Erfolge zelebrieren, sondern auch eure Gegner ein wenig ärgern könnt.

Alle neuen Jubel aus FIFA 18

In EAs neuester Fußballsimulation sind 13 neue Jubel zur Auswahl gestoßen. Hier sind die Tastenkombinationen für alle Siegestänze, die es in FIFA 17 noch nicht gab:

Hier und Jetzt (Cristiano Ronaldo Jubel) : RB-Taste halten und den B-Knopf drücken (muss erst freigeschaltet werden)

: RB-Taste halten und den B-Knopf drücken (muss erst freigeschaltet werden) Handy (Antoine Griezmann Jubel) : LT-Taste halten und den X-Knopf drücken

: LT-Taste halten und den X-Knopf drücken Maske (Paulo Dybala Jubel) : LB-Taste halten und den rechten Stick zwei mal nach oben drücken

: LB-Taste halten und den rechten Stick zwei mal nach oben drücken Rührlöffel : LT-Taste halten und zweimal den Y-Knopf drücken

: LT-Taste halten und zweimal den Y-Knopf drücken X : LB_Taste halten und den rechten Stick zweimal nach unten drücken

: LB_Taste halten und den rechten Stick zweimal nach unten drücken Ringkuss : RT-Taste halten und zweimal den B-Knopf drücken

: RT-Taste halten und zweimal den B-Knopf drücken Scorpion : LT-Taste halten und den rechten Stick einmal nach links und einmal nach rechts drücken

: LT-Taste halten und den rechten Stick einmal nach links und einmal nach rechts drücken Pfeife : LT-Taste halten und den rechten Stick einmal nach oben und einmal nach unten drücken

: LT-Taste halten und den rechten Stick einmal nach oben und einmal nach unten drücken Watschelgang (Blaise Matuidi Jubel) : LT-Taste halten und den rechten Stick im Uhrzeigersinn drehen

: LT-Taste halten und den rechten Stick im Uhrzeigersinn drehen Workout : LT-Taste halten und zweimal den X-Knopf drücken

: LT-Taste halten und zweimal den X-Knopf drücken Mannequin : LT-Taste halten und den rechten Stick nach oben halten

: LT-Taste halten und den rechten Stick nach oben halten Kopie : LB-Taste halten und den rechten Stick einmal nach links und einmal nach rechts drücken

: LB-Taste halten und den rechten Stick einmal nach links und einmal nach rechts drücken Hypnose: LT-Taste halten und den Y-Knopf drücken

Wie all diese neuen Jubel in Bewegung aussehen, könnt ihr euch in diesem Tutorial-Video anschauen:

Tastenkombinationen für alle Jubel aus FIFA 18

Die Torjubel aus FIFA 18 werden in vier Kategorien eingeteilt: Laufbewegungen, Abschlussbewegungen, Jubel für den Pro und freischaltbare Objekte aus dem Katalog des EA Sports Football Club.

Laufbewegungen:

Diese Jubel lassen sich direkt nach einem Tor und noch vor dem finalen Abschlussjubel durchführen.

Auswahl 1: Ein Arm hochgestreckt, Daumenlutschen, Tornado, Fingerzeig, Arme ausbreiten, Aus dem Handgelenk

Auswahl 2: Flugzeug, Zum Himmel zeigen, Pssssst!, Telefon, Könnt ihr mich hören?, Hände zeigen, Kommt schon!

Auswahl 3: Kusshand, Doppelter Armschwung, Vogel im Flug, Hand an Kopf, Herzsymbol, Arme nach oben, Windmühle

Abschlussbewegungen:

Auswahl 1: Zum Himmel zeigen, Respekt zollen, Spanischer Tanz, Bauchklatscher, Armwelle, X

Auswahl 2: Riese, Baby, Brustrutscher, Kopie, Unverkennbare finale Bewegung

Auswahl 3: Maske, Überschlag (bew. Spieler)/ Rolle & Schlag, Bodendrehung, Fallender Baum

Auswahl 4: Handy, Hypnose, Workout , Rührlöffel, Mannequin, Ich kann euch nicht hören

Auswahl 5: Herz, Steinschlag, Pfeife, Skorpion, Wer bin ich?

Auswahl 6: Knierutscher zum Sitz, Vergeigter Knierutscher, Watschelgang, Schrauben-Flip (Bewegl. Sp.)/ Rad-Rolle

Auswahl 7: Rugby, Ellbogen (besser bekannt als der Dab), Ringkuss

Auswahl 8: Salutieren, Brustklopfer, Drücker, Glamouröser Rutscher

Pro-Jubel:

Diese Jubel könnt ihr eurem selbst erstellten Pro-Spieler als finale Bewegung zuordnen. Die meisten stehen zwar von Angang an zur Verfügung, einige müssen allerdings erst für Coins im Katalog des EA Sports Football Club freigeschaltet werden. Die nötigen Coins verdient ihr durch alle möglichen Aktionen in FIFA 18, beispielsweise durch eine absolvierte Partie.

Auswahl 1: Viele Verbeugungen, Wie bitte?, Auf die Knie fallen und flehen

Auswahl 2: Rückwärts-Flips, Rückenrutscher, Kakerlake

Auswahl 3: Riverdance, Breakdance, Jubel auf Knien

Auswahl 4: Rückwärts-Raupe, Unkontrollierter Rückwärtssalto, Handstand

Auswahl 5: Drehen & Fallen, Rudern auf Knien, Rudern im Sitzen

Auswahl 6: Kniegang, Wiege, Baby

Auswahl 7: Rückenbrecher, Karatetritte, Sprung-Kicks

Auswahl 8: Schlittschuhlaufen, Golfschwung

Auswahl 9: Tanz 1, Tanz 2

Auswahl 10: Tanz 3, Tanz 4

Freischaltbare Objekte aus dem EAS FC:

Diese Jubel müsst ihr erst für Coins im Katalog des EA Sports Football Club freischalten, bevor ihr sie im Match ausführen könnt. Wie erwähnt, erhaltet ihr die nötigen Coins durch alle möglichen Aktionen in FIFA 18, sogar einfach nur für das Starten des Spiels oder eine absolvierte Partie.

Auswahl 1: K.O., Hier und Jetzt, Biss in die Hand, Stolze Pose, Kuss aufs Handgelenk, Alter Mann

Auswahl 2: Ruhig, ruhig, Der Bär, Motorrad, Bailando-Roboter, Muevolo, Abklatsch-Tanz

Auswahl 3: Muskelmann, Liegestütz, Der Wurm, Tanzen, Stolzierender Vogel, Galopptanz (Gangnam-Style)

Wie all diese Jubel in Bewegung aussehen und welcher davon der Richtige für euch ist, könnt ihr in diesem Video-Tutorial herausfinden: