Der Bundesverband Interaktiver Unterhaltungssoftware (BIU) vergibt mit den Sales Awards monatlich Preise für die erfolgreichsten Computerspiele in Deutschland. Im Dezember konnte FIFA 18 das plattformübergreifende Heimspiel in deutschen Wohnzimmern für sich entscheiden und sich damit den Löwenanteil am hart umkämpften Weihnachtsgeschäft sichern.

FIFA unterm Tannenbaum

Offenbar stand EAs neuester Spross der Fußball-Familie am häufigsten auf deutschen Wunschzetteln. Mehr als 1,5 Millionen Mal ging FIFA 18 demnach im Dezember über die digitalen und physischen Ladentheken und wird dafür mit dem BIU-Multiplattform-Award ausgezeichnet. Der Preis für Verkäufe über mehrere Plattformen wird vergeben, wenn die zusammen gezählten verkauften Einheiten eines Titels in einem Monat die Marke von einer halben Million überschreiten.

Weitere Einzelplattform-Preise vergab der BIU beispielsweise für Destiny 2, Need for Speed: Payback und Star Wars: Battlefront 2, die sich im Dezember 2017 je 200.000 Mal nur auf der Playstation 4 verkauften.