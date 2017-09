FIFA 18 The Journey - Alex Hunter macht Werbung für Coca-Cola

Werbung in Videospielen gab es schon häufig. Vor allem Sportspiele bieten sich für Kooperation mit Marken wie Nike oder Adidas an. Im neuen FIFA 18 wird es nun aber nicht nur erstmals Werbung für den Getränkeriesen Coca-Cola geben, sondern sogar einen In-Game-Werbespot.

Im FIFA-Story-Modus The Journey wird Alex Hunter auf seinem Weg zum weltweiten Top-Star einen Vertrag mit Cola unterschreiben. Anschließend bekommen wir im Spiel eine Szene zu sehen, die an einen Coke-Werbespot mit dem Football-Spieler »Mean« Joe Green aus dem Jahr 1979 erinnert: Hunter kriegt im Spielertunnel von einem jungen Fan eine Coca-Cola Zero Sugar überreicht und schüttet sich die Limo mit höchstem Genuss die Kehle runter.

Bereits seit 20 Jahren sind Electronic Arts und Cola Partner, nun wollen sie das gegenseitige Marketing auf eine neue Ebene anheben. Der Werbespot aus dem Spiel soll auch in Sozialen Medien und sogar auf einem gigantischen Billboard am New Yorker Times Square gezeigt werden.

Neue Art von Werbung im Spiel

Damit wird ein neues Kapitel in der Videospiel-Geschichte geöffnet. Zwar wurden schon früher Charaktere aus Spielen für Werbezwecke eingesetzt, wie zum Beispiel Lara Croft für die Automarke Seat, doch in FIFA 18 findet nun auch ein neues Maß an Werbung im Spiel statt.

Es bleibt abzuwarten, ob sich dies in Zukunft zu einem Trend entwickelt und noch weitere Spiele betreffen wird. Schließlich sind Videospiele, abgesehen von einigen Ausnahmen wie NBA 2K oder Madden NFL, bislang noch relativ frei von Werbung. Womöglich erwarten uns eines Tages ja in viel mehr Spielen Produktplatzierungen oder wenigstens Werbeeinblendungen während der Ladezeiten.

