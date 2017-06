Neues aus der zweiten Saison des Story-Modus The Journey aus FIFA 18: Die US-Sportwebsite ESPN FC hat auf Twitter ein Video veröffentlicht, in es um die Zukunft von Alex Hunter geht.

Wird der junge Engländer in The Journey 2 seinem alten Verein treu bleiben oder zu einem neuen Club wechseln? Über diese Frage diskutiert in dem knapp zwei Minuten langen Video ESPN-Moderator Dan Thomas mit den Ex-Profis und Fußballexperten Shaka Hislop , Steve Nicol und Craig Burley.

Das Besondere daran ist, dass die vier auch schon im ersten Trailer zu The Journey 2 zu sehen sind. Deshalb dürfte das Video also (zumindest in Teilen) auch als Zwischensequenz in FIFA 18 vorkommen.

Should he stay or should he go?



The FC crew discuss the future of @MrAlexHunter. #HunterTransferRumours #FIFA18 pic.twitter.com/W9wMAmaWp4 — ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2017

Allgemein werden in der zweiten Saison noch viele weitere Fußballer und Sportexperten aus der realen Welt einen Auftritt haben und in Videosequenzen über Alex Hunter sprechen. Neben den ESPN-Experten sind im Trailer auch Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola, Thomas Müller und Jochen Stutzky vom deutschen Fernsehsender Sport1 zu sehen. Mehr Infos zu Alex Hunters Zukunft in FIFA 18 finden Sie in unserem Artikel zu den Neuheiten in The Journey 2.