FIFA 18 - Title Update 3 auf PC ist live, das sind die Patch Notes

Ein neues Titel Update für die PC-Version von FIFA 18 steht ab sofort zum Download bereit. Das Title Update 3 nimmt haufenweise kleine Änderungen und Fehlerbehebungen an der Fußballsimulation vor. Konsolen-Spieler müssen sich noch etwas gedulden, auf PS4 und Xbox One wird das neue Update erst in den nächsten Wochen veröffentlicht.

Zu den wichtigsten Neuerungen des neuen Patchs gehört die Überarbeitung von Flachpässen. Wenn unsere Kicker einen blinden Pass spielen, also in eine Richtung in die sie nicht schauen, reduziert das Spiel künftig die Geschwindigkeit und die Präzision des gespielten Balls. Außerdem findet mit dem neuen Patch der FUT-Gast-Modus nun vollständigen Einzug in die Online Modi von Ultimate Team.

Außerdem wurden die Torhüter aufgewertet. So sorgt das Update dafür, dass die Keeper nicht mehr aus Versehen den Ball ins eigene Tor parieren und bei Kopfbällen und Volley-Schüssen zu früh abtauchen. Zudem werden künftig die vom Spieler kontrollierten Reaktionen deaktiviert, solange der Torhüter den Ball in den Händen hält.

In den Patch Notes finden wir allerdings keine Punkte, die auf die beiden größten Probleme eingehen, die FIFA 18 aktuell hat: Zum einen treibt der No-Loss-Glitch wieder sein Unwesen, durch den Spieler in Online-Partien durch einen frühzeitigen Spielabbruch ihre Niederlage verhindern können. Zum anderen wurde durch das erste Update die Verteidigung erheblich gesteigert, was »das Spiel kaputt gemacht hat«, wie viele Spieler kritisierten.

Auch wenn EA Sports diese beiden Problemzonen nicht direkt angegangen ist, deuten die ersten Reaktionen auf das neue Update auf Reddit darauf hin, dass FIFA 18 durch das Update wieder ein besseres Fußballspiel geworden ist und sich wieder in die richtige Richtung entwickelt.

Gameplay-Änderungen:

Made ground passes and ground through passes less effective when blindly passing the ball between 90 and 270 degrees, where 0 degrees is the direction the player is facing.

The most significant impact will be seen when the pass angle is between 140 and 220 degrees.The impact scales when the pass angle is between 90 (least impact) and 139 degrees and between 221 and 270 (least impact) degrees. The passes impacted by this change will see: reduced ball speed and reduced accuracy.

Disabled user controlled reactions, when locked to a player, when the goalkeeper is holding the ball.

Fehlerbehebungen im Gameplay:

The goalkeeper sometimes parrying the ball into his own goal.

The goalkeeper diving too early on downward header and volley shots.

Players sometimes becoming invisible during a match.

Dragbacks not working when rapidly tapping the modifier button.

Players being unable to string together multiple stepovers.

The goalkeeper, in some situations, being unable to throw the ball after making a save close to the goal line.

The player automatically passing the ball from a set piece after the game had been paused in an Online match.

An issue with Custom controls where movement with the directional buttons was not working when locked to a player.

Änderungen am FIFA Ultimate Team Modus:

Added the Objectives tile to the Pause Menu in all FUT Online modes.

Added Guest Mode in FUT Online Seasons and FUT Online Draft.

Disabled the FIFA Trainer within FUT Champions.

Fehlerbehebungen am FIFA Ultimate Team Modus:

An issue in Squad Building Challenges where tagging a group of challenges would make it unselectable.

ICONs displaying their current age on in-game overlays.

Wrong badge showing for your opponent on the Online Season's Match Preview screens.

Objective Completed visual notification not displaying correctly for some Daily/Weekly Objectives.

Alignment of the text on Manager League items.

An issue with the effects shown during the pack opening animation.

The icon of your rank in Squad Battles displaying incorrectly when claiming rewards.

Fehlerbehebungen im Pro Clubs Modus:

Players crashing when matching up in Pro Clubs Friendly Matches in certain situations.

Players would not receive invites in Pro Clubs Friendly Matches in certain situations.

Fehlerbehebungen im Karrieremodus:

Players crashing during the first game of the season in certain situations.

Änderungen an Audio/Video/Präsentation:

Updated the Chile National Team kits and crest to be authentic.

Fehlerbehebungen an Audio/Video/Präsentation:

The volume of the audio in the Cristiano Ronaldo celebration.

Some issues with crowd flags displaying the wrong images.

Some visual issues with the Bundesliga broadcast package.

Situations where the ball would appear to go through the goal netting.

An issue where a player on the ground would incorrectly animate as flipping or spinning.

Celebrations clipping through ad boards.

Quelle: Fifaforums