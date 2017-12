FIFA 18 TOTW 15 - Vorhersagen zum Team der Woche 15 in Ultimate Team

Einschlägige FIFA-Spezialisten geben regelmäßig Vorhersagen ab, welche Spieler im Team der Woche bei FIFA 18 Ultimate Team landen. So auch für das TOTW 15, das vom 27. Dezember um 19:00 bis 3. Januar 2018 um 19:00 in den Packs erhältlich sein wird. Zwar garantieren die Nominierungen nicht, dass die Spieler tatsächlich ausgewählt werden, allerdings lagen die Experten in der Vergangenheit häufig richtig. Wir geben euch einen Überblick über die sogenannten "Predictions".

Predictions TDW 15 von VIVALAFIFA

Torhüter:

Andrea Consigli 82 > 84 - Sassuolo

Iago Herrerín Buisán 76 > 81 - Athletic Club de Bilbao

Jordan Pickford 77 > 82 - Everton

Verteidiger:

Harry Maguire (IV) 75 > 81 - Leicester City

Medhi Benatia (IV) 84 > 86 > 87 - Juventus

Phil Jagielka (IV) 80 > 83 - Everton

Mikael Lustig (RV) 73 > 78 - Celtic

Jordan Lukaku (LV) 77 > 82 - SS Lazio

Angeliño (LV) 68 > 76 - NAC Breda

Iñigo Martínez Berridi (LV) 82 > 84 - Real Sociedad

José Ángel Valdés Díaz (LV) 74 > 80 - SD Eibar

Mittelfeldspieler:

Marek Hamšík (ZM) 87 > 88 - SSC Napoli

Antonín Barák (ZM) 72 > 78 - Udinese Calcio

Joe Allen (ZM) 77 > 82 - Stoke City

Senad Luli? (ZM) 78 > 82 - SS Lazio

Christian Atsu (LM) 75 > 81 - Newcastle United

Takashi Inui (LM) 78 > 82 - SD Eibar

Eric Maxim Choupo-Moting (LM) 77 > 82 - Stoke City

Emre Güral (LM) 65 > 76 - Antalyaspor

Angreifer:

Juan Mata (RF) 84 > 86 - Manchester United

Felipe Anderson Pereira Gomes (RF) 81 > 84 - SS Lazio

Iago Aspas Juncal (RF) 83 > 85 > 86 > 87 - RC Celta de Vigo

Iago Falqué Silva (RF) 80 > 83 - Torino

Kylian Mbappé Lottin (RF) 83 > 85 > 86 > 87 - PSG (OTW)

Fred Friday (LF) 70 > 78 - AZ Alkmaar

Will Grigg (ST) 69 > 76 - Wigan Athletic

Nicolai Jørgensen (ST) 79 > 82 - Feyenoord

Harry Kane (ST) 86 > 87 > 88 > 89 > 89/90 - Spurs

Karl Toko-Ekambi (ST) 76 > 81 - Angers SCO

Lennart Thy (ST) 69 > 76 - VVV-Venlo

Mattia Destro (ST) 76 > 81 - Bologna

Sergio Agüero (ST) 89 > 90 > 91 - Manchester City

David Nugent (ST) 71 > 77 - Derby County

Bobô (ST) 74 > 80 - Sydney FC

Lionel Messi (ST) 93 > 94 > 94 > 95 - FC Barcelona

Predictions TDW 15 von futbin

Startelf:

Consigli

Martinez

Benatia

Jagielka

Lukaku

Mata

Mbappe

Choupo-Moting

Messi

Aguero

Kane

Auswechselspieler:

Herrerin

Destro

Cala

Gural

Barak

Inui

Grigg

Jorgensen

Thy

Bobo

Johnson

Nugent

Was ist das FIFA Team of the Week?

Beim Team der Woche in FIFA 18 Ultimate Team erhalten Spieler eine Aufwertung, wenn ihre realen Vorbilder in den Ligen eine herausragende Leistung erzielt haben. Die Aufwertungen kommen in Form von Spezialkarten, die verbesserte Attribute besitzen. Experten-Websites beobachten also die Entwicklungen auf dem echten Rasen und geben anhand ihrer Erkenntnisse Prognosen für das TOTW ab.