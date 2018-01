Jeden Mittwoch wird von EA Sports das Team der Woche im Ultimate Team Modus von FIFA 18 gewählt. Darin finden sich Spieler, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite futhead gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen zum nächsten Team of the Week ab. Die sogenannten TOTW Predictions zeigen, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten.

#FixFIFA: FIFA-18-Community will EA zu Änderungen zwingen

Zu den Highlights des TOTW 16 gehören laut futhead diesmal Alexis Sanchez von Arsenal London und Paulo Dybala von Juventus Turin, die beide auf ein »in-Form«-Rating von über 90 kommen könnten. Da in vielen großen Ligen wie zum Beispiel der Bundesliga, der Primera Division und der Ligue 1 zurzeit die Winterpause läuft, kommen die Spieler des Team of the Week diesmal fast ausschließlich aus der italienischen Seria A und der Premier League.

Das könnte das TOTW 16 in FUT 18 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Mattia Perin (FC Genua)

RAV: Silvan Widmer (Udinese Calcio)

IV: Dejan Lovren (FC Liverpool)

IV: Nathan Aké (AFC Bournemouth)

ZM: Marek Hamsik (SSC Neapel)

ZM: Paul Pogba (Manchester United)

ZOM: Dele Alli (Tottenham Hotspurs)

RF: Mohamed Salah (FC Liverpool)

RF: Paulo Dybala (Juventus Turin)

LF: Alexis Sanchez (Arsenal London)

ST: Roberto Firmino (FC Liverpool)

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Ederson (Manchester City)

RM: Robert Snodgrass (Aston Villa)

LM: Marc Albrighton (Leicester City)

ZOM: Jesse Lingard (Manchester United)

RF: Willian (FC Chelsea)

ST: Marko Arnautovic (West Ham United)

ST: Fabio Quagliarella (Sapdoria Genua)

Predictions-Reserve:

IV: Daniel Ayala (FC Middlesbrough)

RM: Mostafa Fathi (Al-Taawon)

LM: Ryan Fraser (AFC Bournemouth)

ST: Lewis Alessandra (Notts County)

ST: Abdoulay Diaby (FC Brügge)

Was ist das Team of the Week überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Tipps und Tricks: So habt ihr auch ohne Echtgeldeinsatz Erfolg in FUT 18

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 18

Fall ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

