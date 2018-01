Jeden Mittwoch wird von EA Sports das Team der Woche im Ultimate Team Modus von FIFA 18 gewählt. Darin finden sich Spieler, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite Futhead gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen zum nächsten Team of the Week ab. Die sogenannten TOTW Predictions zeigen, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten. Mit ihren Vorhersagen für das TOTW 16 aus der letzten Woche lagen sie bei immerhin 16 von 23 Spielern richtig.

Wann kommt das TOTY? Alle Infos zum Team of the Year von FIFA 18

Das absolute Highlight des TOTW 17 wäre laut Futhead diesmal Gareth Bale von Real Madrid, der auf ein »in-Form«-Rating von 90 kommen könnte. Da in vielen großen Ligen wie der Bundesliga, und der französischen Ligue 1 am vergangenen Wochenende noch die Winterpause lief, kommen die Spieler des Team of the Week diesmal fast ausschließlich aus der italienischen Seria A, der Primera Division und der Premier League.

Das könnte das TOTW 17 in FUT 18 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Salvatore Sirigu (FC Turin)

IV: Kalidou Koulibaly (SSC Neapel)

IV: Leonardo Bonucci (AC Mailand)

LV: Jordi Alba (FC Barcelona)

ZDM: Ivan Radanovic (Chievo Verona)

ZM: Pedro Obiang (West Ham United)

RM: Christian Tello (Betis Sevilla)

RM: Daniel Wass (Celta Vigo)

ST: Bas Dost (Sporting Lissabon)

ST: Ciro Immobile (Lazio Rom)

ST: Gareth Bale (Real Madrid)

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Ivan Cuellar (CD Leganés)

IV: Etxeita (Atletico Bilbao)

ZM: Bruno Fernandes (Sporting Lissabon)

RF: Moussa Marega (FC Porto)

ST: Andy Carroll (West Ham United)

ST: Nicolas Castillo (UNAM Pumas)

MS: Luis Alberto (Lazio Rom)

Predictions-Reserve:

LV: Ryan Sessegnon (FC Fulham)

RM: Djaniny (Santos Laguna)

RM: Joao Novais (Rio Ave FC)

ST: Ross McCormack (Melbourne City)

ST: Massimo Coda (Benevento Calcio)

Was ist das Team of the Week überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Tipps und Tricks: So habt ihr auch ohne Echtgeldeinsatz Erfolg in FUT 18

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 18

Fall ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

