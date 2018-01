Jeden Mittwoch wird von EA Sports das Team der Woche im Ultimate Team Modus von FIFA 18 gewählt. Darin finden sich Spieler, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite Futhead gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen zum nächsten Team of the Week ab. Die sogenannten TOTW Predictions zeigen, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten. Mit ihren Vorhersagen für das TOTW 18 aus der letzten Woche lagen sie bei immerhin 16 von 23 Spielern richtig.

Teures Experiment: Youtuber zahlt 5.000 Pfund für FUT-Packs und macht Riesenverlust

Das absolute Highlight des TOTW 19 wären laut Futhead diesmal gleich drei Spieler, die auf ein »in-Form«-Rating von über 90 kommen könnten: Neymar von Paris Saint-Germain (95), Sergio Agüero von Manchester City (92) und Eden Hazard vom FC Chelsea (93).

Das könnte das TOTW 19 in FUT 18 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Alisson (AS Rom)

IV: Nacho F (Real Madrid)

IV: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

LV: Nacho Monreal (Arsenal London)

ZM: Ivan Rakitic (FC Barcelona)

ZM: Thomas Müller (FC Bayern München)

ZOM: Nabil Fekir (Olympique Lyon)

LF: Neymar (Paris Saint-Germain)

LF: Eden Hazard (FC Chelsea)

ST: Mario Balotelli (OGC Nizza)

ST: Sergio Agüero (Manchester City)

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Zydrunas Karcemarskas (Osmanlispor FK)

IV: Romain Thomas (SCO Angers)

ZM: Franck Yannick-Kessie (AC Mailand)

ZM: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom)

LM: Leon Bailey (Bayer Leverkusen)

RF: Simone Verdi (FC Bologna)

ST: Fabio Quagliarella (Sampdoria Genua)

Predictions-Reserve:

Torwart: Juan Carlos (CD Lugo)

RV: Kenny Lala (Racing Straßburg)

ZDM: Marvin Ajani (Hallescher FC)

RF: Angel Die Maria (Paris Saint-Germain)

ST: Christian Doidge (Forest Green Rovers)

Was ist das Team of the Week überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Tipps und Tricks: So habt ihr auch ohne Echtgeldeinsatz Erfolg in FUT 18

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 18

Fall ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

>> Hier geht's zur Top 100 der besten Spieler aus FIFA 18

>> Hier geht's zu den besten Stürmern aus FIFA 18

>> Hier geht's zu den besten Mittelfeldspielern aus FIFA 18

>> Hier geht's zu den besten Verteidigern aus FIFA 18

>> Hier geht's zu den besten Torhütern aus FIFA 18