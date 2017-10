Jeden Mittwoch wird von EA Sports das Team der Woche im Ultimate Team Modus von FIFA 18 gewählt. Darin finden sich Spieler, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite Futhead gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen zum nächsten Team of the Week ab. Die sogenannten TOTW Predictions zeigen, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten. In der vergangenen Woche lagen sie beim Team der Woche 3 mit immerhin 13 von 23 Spielern richtig.

Das Highlight des TOTW 4 wäre laut Futhead diesmal Robert Lewandowski vom FC Bayern München. Der polnische Nationalstürmer könnte auf seiner »in Form«-Karte ein Rating von unglaublichen 92 erreichen.

Das könnte das TOTW 4 in FUT werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Pedro Gallese (Tiburones Rojos)

RV: Joshua Kimmich (FC Bayern München)

IV: Andreas Granqvist (FK Krasnodar)

RV: Kyle Walker (Manchester City)

ZM: Leon Goretzka (FC Schalke 04)

ZOM: Gylfi Sigurdsson (FC Everton)

ZOM: Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)

LM: Yannick Carrasco (Atletico Madrid)

RM: Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim)

RF: Mohamed Salah (FC Liverpool)

ST: Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Predictions-Auswechselbank:

Torwart: Sergio Herrera (CA Osasuna)

IV: Jason Marks (Bray Wanderers)

ZDM: Ben Whiteman (Doncaster Rovers)

LF: Junior Negao (Daegu FC)

ST: Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

ST: Roy O'Donovan (Newcastle Jets)

ST: Daryl Murphy (Nottingham Forest)

Predictions-Reserve:

IV: Kari Arnason (Aberdeen FC)

LM: Mohamed Elyounoussi (FC Basel)

RM: Steven Zuber (TSG 1899 Hoffenheim)

ST: Jozy Altidore (Toronto FC)

ST: Joshua King (AFC Bournemouth)

Was ist das Team of the Week überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.