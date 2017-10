FIFA 18 TOTW 6 - Das ist das Team der Woche 6 in Ultimate Team

Wieder einmal wurde im Ultimate Team Modus von FIFA 18 das Team der Woche bestimmt. Im TOTW 6 findet sich mit Alexis Sanchez sogar ein Spieler mit einem Rating von über 90.

Neben den beiden Bundesligisten Julian Brandt (Bayer Leverkusen) und Niclas Füllkrug (Hannover 96) steht auch ein Spieler aus der dritten Liga im neuen Team of the Week: Tom Müller ist gerade einmal 19 Jahre alt und eigentlich nur die Nummer drei im Tor des Halleschen FC. Am vergangenen Wochenende stand er gegen Rot-Weiß Erfurt dennoch im Kasten und hat nicht nur einen Elfmeter gehalten, sondern in der 95. Minute auch noch ein Tor geschossen und damit für den Endstand von 1:1 gesorgt.

Mehr zu FIFA 18: Das dritte Titel-Update ist live und überarbeitet Flachpässe

Ebenfalls beeindruckend ist der Brasilianer Hilton. Der Kapitän des französischen Erstligisten HSC Montpellier hat es im hohen Fußballeralter von 40 Jahren noch einmal ins Team der Woche 6 von FIFA 18 geschafft und steigert dadurch sein Rating von 78 in der Normalform um 6 Punkte auf ein »in Form«-Rating von 84.

Das ist das TOTW 6 in FUT 18

Startelf:

Torwart: Samir Handanovic (Inter Mailand) - 88

LV: Aleksander Kolarov (AS Rom) - 82

IV: Nicolas Otamendi (Manchester City) - 85

IV: Hilton (HSC Montpellier) - 84

ZDM: Luiz Gustavo (Olympique Marseille) - 83

LM: Julian Brandt (Bayer Leverkusen) - 83

LM: Andres Iniesta (FC Barcelona) - 88

RM: Riyad Mahrez (Leicester City) - 85

LF: Alexis Sanchez (Arsenal London) - 90

ST: Bas Dost (Sporting Lissabon) - 85

ST: Michiy Batshuayi (FC Chelsea) - 83

Auswechselspieler:

Torwart: Tom Müller (Hallescher FC) - 68

RV: Ricardo Pereira (FC Porto) - 83

RM: Enner Valencia (Tigres UANL) - 81

LM: Gonzalo Guedes (FC Valencia) - 88

RM: Josef Sural (Sparta Prag) - 79

RF: David Neres (Ajax Amsterdam) - 80

ST: Niclas Füllkrug (Hannover 96) - 79

Reservespieler:

ZM: Aaron Mooy (Huddersfield Town) - 82

ZOM: Ilsinho (Philadeplphia Union) - 76

ST: Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren) - 78

LF: Alexander Sörloth (FC Midtjylland) - 82

RF: Simen Jukleröd (Valerenga Oslo) - 70

Was ist das Team of the Week überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Mehr zu FUT: Alle Infos zum Halloween-Event »Ultimate Scream«

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Das waren die Predictions für das TOTW 6 in FUT 18

Predictions-Startelf:

Torwart: Samir Handanovic (Inter Mailand)

RV: Ricardo Pereira (FC Porto)

IV: Nicolas Otamendi (Manchester City)

LV: Mario Gaspar (FC Villareal)

ZOM: Luiz Gustavo (Olympique Marseille)

ZOM: Alexis Sanchez (Arsenal London)

LM: Gonzalo Guedes (FC Valencia)

RM: Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

ST: Harry Kane (Tottenham Hotspur)

ST: Bas Dost (Sporting Lissabon)

ST: Michiy Batshuayi (FC Chelsea)

Predictions-Auswechselbank:

Torwart: Tom Müller (Hallescher FC)

LV: Aleksander Kolarov (AS Rom)

RM: Josef Sural (Sparta Prag)

RM: Simen Jukleröd (Valerenga Oslo)

RF: David Neres (Ajax Amsterdam)

ST: Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren)

ST: Lyle Taylor (AFC Wimbledon)

Predictions-Reserve:

Torwart: Jan Oblak (Atletico Madrid)

IV: Daniele Rugani (Juventus Turin)

LF: Alexander Sörloth (FC Midtjylland)

ST: Joia Nuno Da Costa (RC Straßburg Alsace)

ST: Niclas Füllkrug (Hannover 96)

Die besten Spieler aus FUT 18

Fall ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

>> Hier geht's zur Top 100 der besten Spieler aus FIFA 18

>> Hier geht's zu den besten Stürmern aus FIFA 18

>> Hier geht's zu den besten Mittelfeldspielern aus FIFA 18

>> Hier geht's zu den besten Verteidigern aus FIFA 18

>> Hier geht's zu den besten Torhütern aus FIFA 18

FIFA 18 Ratings - Die Top 20 der besten Stürmer ansehen