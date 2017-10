Jeden Mittwoch wird von EA Sports das Team der Woche im Ultimate Team Modus von FIFA 18 gewählt. Darin finden sich Spieler, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite Futhead gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen zum nächsten Team of the Week ab. Die sogenannten TOTW Predictions zeigen, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten. In der vergangenen Woche lagen sie beim Team der Woche 5 mit immerhin 15 von 23 Spielern richtig.

Das Highlight des TOTW 6 wäre laut Futhead diesmal Alexis Sanchez von Arsenal London. Der chilenische Nationalstürmer sorgte am Sonntag gemeinsam mit Mesut Özil für einen beeindruckenden 5:2-Sieg von Arsenal gegen den FC Everton und könnte dadurch auf seiner »in Form«-Karte ein Rating von 90 erreichen.

Das könnte das TOTW 6 in FUT 18 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Samir Handanovic (Inter Mailand)

RV: Ricardo Pereira (FC Porto)

IV: Nicolas Otamendi (Manchester City)

LV: Mario Gaspar (FC Villareal)

ZOM: Luiz Gustavo (Olympique Marseille)

ZOM: Alexis Sanchez (Arsenal London)

LM: Gonzalo Guedes (FC Valencia)

RM: Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

ST: Harry Kane (Tottenham Hotspur)

ST: Bas Dost (Sporting Lissabon)

ST: Michiy Batshuayi (FC Chelsea)

Predictions-Auswechselbank:

Torwart: Tom Müller (Hallescher FC)

LV: Aleksander Kolarov (AS Rom)

RM: Josef Sural (Sparta Prag)

RM: Simen Jukleröd (Valerenga Oslo)

RF: David Neres (Ajax Amsterdam)

ST: Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren)

ST: Lyle Taylor (AFC Wimbledon)

Predictions-Reserve:

Torwart: Jan Oblak (Atletico Madrid)

IV: Daniele Rugani (Juventus Turin)

LF: Alexander Sörlöth (FC Midtjylland)

ST: Joia Nuno Da Costa (RC Straßburg Alsace)

ST: Niclas Füllkrug (Hannover 96)

Was ist das Team of the Week überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Die besten Spieler aus FUT 18

Fall ihr auch unabhängig vom Team of the Week auf der Suche nach Top-Spielern für euer Ultimate Team seid, haben wir für euch auch noch die Kicker mit den höchsten Ratings aus FIFA 18 zusammengestellt.

