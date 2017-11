Jeden Mittwoch wird von EA Sports das Team der Woche im Ultimate Team Modus von FIFA 18 gewählt. Darin finden sich Spieler, die an den vergangenen Spieltagen im realen Fußball durch herausragende Leistungen geglänzt haben.

Die FIFA-Community-Seite Futhead gibt nach jedem Wochenende bereits frühzeitig Vorhersagen zum nächsten Team of the Week ab. Die sogenannten TOTW Predictions zeigen, welche Spieler ihrer Meinung nach im nächsten Team der Woche auftauchen könnten. In der vergangenen Woche lagen sie beim Team der Woche 7 mit immerhin 17 von 23 Spielern richtig.

Das Highlight des TOTW 8 wäre laut Futhead diesmal Kevin De Bruyne von Manchester City. Der belgische Mittelfeldspieler könnte auf seiner »in Form«-Karte ein Rating von 91 erreichen. Auch die in FIFA 18 erstmals lizenzierte dritte Liga liefert immer wieder Spieler für das Team der Woche, laut den Predictions erhalten diesmal etwa Stephan Hain von Unterhaching und Benjamin Girth vom SV Meppen eine schwarze Spezialkarte.

Das könnte das TOTW 8 in FUT 18 werden

Predictions-Startelf:

Torwart: Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt)

RV: Dani Alves (Paris Saint-Germain)

IV: Azpilicueta (FC Chelsea)

LV: Leighton Baines (FC Everton)

ZM: Kevin De Bruyne (Manchester City)

ZOM: Nabil Fekir (Olympique Lyon)

LF: Paco Alcacer (FC Barcelona)

RF: Mohamed Salah (FC Liverpool)

ST: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

ST: Nicola Sansone (FC Villareal)

ST: Sandro Wagner (TSG 1899 Hoffenheim)

Predictions-Auswechselbank:

Torwart: Salvatore Sirigu (FC Turin)

RV: Almamy Toure (AS Monaco)

RM: Michael Gardyne (Ross County FC)

RF: Gerson (AS Rom)

ST: Stephan Hain (SpVgg Unterhaching)

ST: Leon Clarke (Sheffield United)

ST: Ante Budimir (FC Crotone)

Predictions-Reserve:

IV: Steve Cook (AFC Bournemouth)

RF: Florian Thauvin (Olympique Marseille)

ST: Benjamin Girth (SV Meppen)

ST: Zakaria Labyad (FC Utrecht)

ST: Bafetimbi Gomis (Galatasaray Istanbul)

Was ist das Team of the Week überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 18 vor. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-)Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

