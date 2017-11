FIFA 18 Ultimate Team - Neuer »Path To Glory«-Event startet heute

In EA Sports Fußballsimulation FIFA 18 steht ein neuer Event an: Noch am heutigen Freitag, den 10.11., soll der »Path To Glory« im Ultimate Team Modus beginnen. Starten wird der Event voraussichtlich um 19 Uhr deutscher Zeit.

Genaue Details zu Path of Glory sind noch nicht bekannt, da es sich um einen vollkommen neuen Event handelt, der im diesjährigen FIFA zum ersten Mal stattfindet. Der Twitter-Post von EA Sports gibt allerdings bereits einige Hinweise auf die Sonderaktionen, die uns in den nächsten Tagen erwarten.

Was bringt der »Path To Glory«-Event in FIFA 18?

So ist in dem getwitterten Bild die Silhouette von Moskau zu erkennen. Eine Verbindung des Events zur Fußball-Weltmeisterschaft, die 2018 in Russland stattfindet, liegt also nahe. Zudem deuten die Hashtags #SBCs und #Liveitems an, dass während »Path To Glory« besondere Squad Building Challenges sowie Spezial-Karten im Ultimate Team verfügbar sein werden.

Bei diesen Live-Items dürfte es sich sogar um Karten handeln, deren Spielerwerte wie bei den schwarzen Ones-To-Watch-Items im Verlauf der Zeit dynamisch ansteigen. Die Ultimate-Team-Experten von fifauteam.com haben angeblich sogar bereits das Design der Spezial-Karten enthüllt:

Nachdem in diesem Jahr in FIFA 18 die Movember-Aktion ausgefallen ist, überbrückt EA Sports mit dem »Path To Glory« die Zeit zwischen dem Halloween- und dem Black-Friday-Event. Sobald mehr Details bekannt sind, werden wir diese News mit allen Infos zum »Path To Glory« aktualisieren.

