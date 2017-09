Im letzten Jahr brachte FIFA 17 mit dem Umstieg auf die Frostbite-Engine und dem Story-Modus The Journey zwei wichtige Neuerungen, sorgte aber spielerisch nicht gerade für eine Revolution. Dieses Jahr macht es EA Sports mit FIFA 18 genau umgekehrt.

Zwar gibt es keine neuen Modi oder technischen Quantensprünge, doch auf dem Rasen hat sich dafür eine ganze Menge getan. Dank deutlich gesenktem Spieltempo macht die neue Fußballsimulation aus dem Hause Electronic Arts einen entscheidenden Schritt nach vorne im ewigen Duell mit Konamis Pro Evolution Soccer 2018, das uns im Test bereits mit seiner gelungen PC-Version überzeugen konnte.

Achtung! Dies ist noch nicht der finale GameStar-Test!

Wir hatten bislang noch nicht die Gelegenheit, die PC-Version von FIFA 18 ausgiebig zu testen. Deshalb beruht dieser Vorab-Test auf unseren Erfahrungen mit der Konsolenversion. Eine finale PC-Wertung mit einer Einschätzung zur Technik liefern wir in Kürze nach.

Mehr Kontrolle und mehr Herausforderungen

Schon bei unserer ersten Partie in FIFA 18 wunderten wir uns darüber, wie langsam es sich im Vergleich zum Vorgänger anfühlt. Alle Spieler bewegen sich von Grund auf schwerfälliger und realistischer, sodass wir das Gefühl haben, nun noch mehr Kontrolle über unsere elf Mann auf dem Platz zu haben.

Richtungswechsel funktionieren nicht mehr so flott, Pässe in den Rücken werden nicht mehr so leicht angenommen, und nach einer verpatzten Grätsche stehen unsere Verteidiger nicht mehr so schnell auf wie früher. Gleichzeitig haben Superstars wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi mit ihren starken Spielerwerten in Sprinten und Dribbling deutlichere Vorteile gegenüber schwächeren Gegnern.

Vor allem in der Verteidigung stellt uns FIFA 18 damit vor vollkommen neue Herausforderungen, bietet aber auch mehr Möglichkeiten, weil die einzelnen Spieler nun über klarere Stärken und Schwächen verfügen. Mit einem stämmigen und großgewachsenen Innenverteidiger wie Mats Hummels zum Beispiel kommen wir flinken Spielern nicht mehr so leicht hinterher, setzen uns dafür aber in Zweikämpfen dank überlegener Körperkraft häufiger durch.

Ein Schritt in Richtung Realismus

Auch die KI spielt nun besser mit als früher. Unsere Mitspieler bieten sich intelligenter an und machen das Spiel von sich aus breiter als früher. Unsere Gegner spielen derweil merklich ruhiger und überlegter nach vorne. Einige Aussetzer haben computergesteuerte Spieler und vor allem die Torhüter aber nach wie vor, sodass auch FIFA 18 bei manchen Spielern wieder zu einigen aus Wut zerstörten Controllern führen dürfte.

Merklich zu stark sind dieses Jahr wieder mal die Fernschüsse. Mit dem richtigen Schützen lassen sich die Bälle auch aus 25 Metern in den Winkel knallen, ohne dass der Keeper oder die Verteidiger eingreifen können.

Gerade für langjährige FIFA-Veteranen bedeuten all diese kleinen aber feinen Neuerungen einiges an Umstellung, doch FIFA 18 macht mit den Gameplay-Anpassungen einen großen Schritt in Sachen Realismus. Und auch wenn als es als realistische Sportsimulation PES noch immer nicht das Wasser reichen kann, orientiert sich EA Sports in die richtige Richtung.

Feintuning in der Optik

Auch in Sachen Präsentation legt FIFA 18 noch einmal eine Schippe drauf: Neue Fan-Choreos, verschiedene Lichtfilter für die 80 Stadien, abwechslungsreichere Zuschauermodelle und Jubelanimationen, bei denen wir als Torschütze sogar in der tobenden Menge baden können, sorgen für eine dichte Stadionatmosphäre.

FIFA 18 - Screenshots ansehen

Auch die Spielermodelle sehen noch einmal realistischer aus als in FIFA 17 und manche Spieler wie Coverstar Cristiano Ronaldo haben als Fan-Service sogar individuelle Bewegungen spendiert bekommen. Zudem sorgt das sogenannte »Motion-Technology-System« für flüssigere Animationen, was dem Otto-Normal-Auge zwar kaum auffallen dürfte, bei genauem Hinschauen stellten wir aber in der Tat weniger abgehackte Bewegungen auf dem Platz fest.