FIFA 18 Soundtrack - EA enthüllt komplette Song-Liste

Künstler Song

alt-J (UK) Deadcrush

Avelino (UK) Energy feat. Skepta and Stormzy

Bad Sounds (UK) Wages

Baloji (Belgium) L'Hiver Indien

BØRNS (USA) Faded Heart

Cut Copy (AUS) Standing In The Middle Of The Field (Radio Edit)

Django Django (UK) Tic Tac Toe

IDER (UK) King Ruby

Kimbra (NZ) Top Of The World

Kovic (UK) Drown

Lorde (NZ) Supercut

Mondo Cozmo (USA) Automatic

Mura Masa (Guernsey) helpline feat. Tom Tripp

ODESZA (USA) La Ciudad

Off Bloom (Denmark) Falcon Eye

Oliver (CAN/USA) Heart Attack feat. De La Soul

Outsider (Ireland) Miol Mor Mara

Perfume Genius (USA) Slip Away

Phantoms (USA) Throw It In The Fire

Portugal. The Man (USA) Live In The Moment

RAC (Portugal/USA) Beautiful Game feat. St. Lucia

Residente (Puerto Rico) Dagombas en Tamale

Rex Orange County (UK) Never Enough

Run The Jewels (USA) Mean Demeanor

Sir Sly (USA) &Run

Slowdive (UK) Star Roving

Sneakbo feat. Giggs (UK) Active

Sofi Tukker (USA) Best Friend feat. NERVO, The Knocks, and Alisa UENO

Superorganism (UK) Something For Your M.I.N.D.

Tash Sultana (Australia) Jungle

Témé Tan (Belgium) Ça Va Pas La Tête?

The Amazons (UK) Stay With Me

The National (USA) The System Only Dreams In Total Darkness

The War On Drugs (USA) Holding On

The xx (UK) Dangerous

Tom Grennan (UK) Found What I've Been Looking For

Toothless (UK) Sisyphus

Vessels (UK) Deflect The Light feat. The Flaming Lips