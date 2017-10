FIFA 18 - Berüchtigter »No Loss«-Glitch offenbar zurück, Spieler sind frustriert

Der sogenannte »No Loss«-Glitch ärgerte Anfang des Jahres bereits zahlreiche FIFA 17-Online-Spieler und feiert in FIFA 18 offenbar sein Comeback.

Wie schon im Vorgänger ist es zahlreichen Spielern zufolge auch im neuen FIFA 18 möglich, eine quasi verlorene Online-Partie einfach frühzeitig abzubrechen und damit die Niederlage zu verhindern. Und das ist nicht nur unfair, sondern verfälscht auch die Statistiken der Leaderboards.

Auf den fiesen Glitch machte vor einigen Stunden User i-zez7 im offiziellen FIFA-Forum aufmerksam. Wie er berichtet, habe er bei einem Online-Match 2:0 vorne gelegen, bis sein Gegenspieler sich in der 60. Minute dazu entschlossen habe, einfach das laufende Match zu verlassen. Ein klassischer Rage Quit also.

Anschließend habe i-zez7 in den Leaderboards nach dem Usernamen seines Kontrahenten gesucht und festgestellt, dass dessen Niederlage darauf gar nicht verzeichnet wurde. Auch der der belgische FIFA-Pro Nicolas »Nycom5« Persoons beschwert sich auf Twitter über den »No Loss«-Glitch in FIFA 18:

Well there's a no loss glitch again.. Just won 4-1 to a guy, he disconnected and still is in 37-0 ? #RT so everyone know and signal cheaters pic.twitter.com/WOI66UkEXA