FIFA 18 - Penalty Bug: Mit diesem Trick haltet ihr fast jeden Elfmeter der KI

Manchmal geht es einfach nicht anders, dann muss die Grätsche her. Wie in jedem Jahr greifen auch FIFA 18-Spieler in kritischen Momenten zur Notlösung und trennen Gegner und Ball auf die ruppige Art und Weise. Wenn es dann zum unvermeidlichen Elfmeter kommt, gibt es in FIFA 18 aber offenbar einen Bug, den ihr euch zunutze machen könnt. Wer sich richtig platziert und auf der Torlinie tänzelt, kann fast jeden Strafstoß der KI halten.

Kurios: Schlectester deutscher Spieler ist eigentlich nur Zeugwart

Aufgefallen ist dieser Umstand auf Reddit, wo User gemerkt haben, dass sie die Wahrscheinlichkeit eines Gegentreffers drastisch reduzieren können, wenn sie mit dem Torwart eine bestimmte Bewegungsabfolge durchführen. Zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad Legende scheint die KI immer in die Ecke zu schießen, von der der Torhüter am weitesten entfernt ist.

Diese Schritte sollen dabei helfen, fast jeden Elfmeter zu halten:

Entscheidet euch mit dem Torwart für eine Seite und bewegt euch in diese Richtung, bevor der Gegner seinen Anlauf startet.

Wenn der Gegner losläuft, bewegt euch wieder Richtung Tormitte.

Springt wieder in eure gewählte Torecke, sobald der Schuss erfolgt.

Mit dieser kleinen Anleitung sollen sich etwa 80-90% der Strafstöße halten. Imgur-User xnatem8x hat eine kleine Video-Anleitung gebastelt, die diesen Trick mit Gameplay-Szenen erklärt. Den Clip findet ihr unter dem folgenden Link:

Eine wirkliche Garantie kann zwar nicht abgegeben werden, aber wer sich einen (vielleicht sogar ungerechtfertigten) Elfmeter einfängt, kann seine Chancen zumindest etwas verbessern. Leider funktioniert der Trick aber nicht bei menschlichen Gegnern.