Fight of Gods - Götter-Prügelspiel in Malaysia verboten, Steam kurzzeitig gesperrt

Fight of Gods ist ein Prügelspiel der etwas anderen Sorte. Darin treten Götter und Propheten im Zweikampf gegeneinander an und hauen sich die Rübe ein. In Malaysia hat dieses Spiel für Diskussionen gesorgt. Die Regierung hatte kurzzeitig den Steam Store gesperrt. Nutzer konnten Spiele, die sie bereits besitzen noch spielen, aber keine neuen Käufe tätigen.

Laut der malaysischen Webseite The Star hat die Regierung Steam kontaktiert und gebeten, dass Fight of Gods innerhalb von 24 Stunden aus dem Store entfernt wird. Das Spiel stelle eine große Gefahr für die Einheit und Harmonie der unterschiedlichen Religionsgruppen innerhalb des Landes dar. Ein Sprecher der Malaysian Communications and Multimedia Commission erklärte gegenüber The Star:

"Malaysier respektieren alle kulturellen und religiösen Befindlichkeiten und der Verkauf und Vertrieb von unsensiblen und blasphemischen Spielen muss unmittelbar gestoppt werden."

Mittlerweile ist der Steam Store in Malaysia wieder erreichbar. Fight of Gods ist allerdings nicht mehr verfügbar.

