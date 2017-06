Wonder Woman ist ein bisschen wie das Bio-Prüfsiegel in der Lebensmittelabteilung. Die Leute erkennen beide auf den ersten Blick, gemeinhin stehen sie für eine gute Sache und bewahren die Welt vor Unheil. Aber kaum jemand weiß wirklich was über das Wesen hinter der einprägsamen Oberfläche. Welche Charakteristika zeichnen die beiden im Detail eigentlich aus? Wo kommen sie her? Durch welche schicksalhaften Ereignisse wurden sie, was sie heute sind? Ist ihr Ziel die Rettung der Menschen? Oder der Natur? Oder der ganzen Welt?

Und beide sind Teil einer extrem komplexen und harsch kritisierten Wirtschaft, bei der eine gewaltige Stange Geld auf dem Spiel steht. Deswegen stellen die Leute sehr hohe Erwartungen: Die Bio-Salami muss beweisen, dass sie auch wirklich Bio ist. Und Wonder Woman - naja, Wonder Woman hat die Herkulesaufgabe übernommen, das DC Cinematic Universe zu retten. Nach den beiden (Bio?-)Gurken Man of Steel und Batman v Superman soll die Amazone zeigen, dass auch Marvels Rivalen hervorragende Superhelden-Filme machen können, wenn Christopher Nolan mal nicht Regie führt.

Und die internationale Presse sagt ziemlich einheitlich: Jau, die Rechnung geht auf. Wonder Woman sei ein großartiger Film, der Marvel endlich mal mit ausgestreckter Zunge zeigt, wie ein Superhelden-Film mit weiblicher Hauptfigur zu funktionieren hat (Marvels einzige Story mit weiblicher Hauptrolle ist die Netflix-Serie Jessica Jones, ein Kinofilm steht folglich noch aus). Aber auch unabhängig von diesem Politikum - so die Kritiker - punkte Wonder Womans Solo-Debüt mit Herz, Persönlichkeit, tollen Figuren, fesselndem Drehbuch und einer absolut runden Gesamtpräsentation.

Nachdem ich den Film selbst gesehen habe, kann ich sagen: Das stimmt zwar so nicht ganz - aber der Film macht trotzdem ordentlich Spaß. Und gerade weil Wonder Woman für viele Zuschauer so ein unbeschriebenes Blatt ist, vermeidet sie Fettnäpfchen, in die die letzten Superman- und Batman-Verfilmungen mit beiden Beinen reingetreten sind.

Zum Vergleich: Die GameStar-Kritik zu Batman v Superman

Spoilerfreie Filmkritik: Ich halte diese Rezension wie immer spoilerfrei, allerdings setze ich die Filmtrailer als gesehen voraus. Wenn Sie also absolut gar nichts über Wonder Woman wissen wollen, warten Sie am besten mit dem Lesen bis nach dem Kinobesuch.

Was macht Wonder Woman eigentlich einzigartig?

In der Comic-Welt gibt's eine recht schöne Unterscheidung zwischen Batman, Superman und Wonder Woman: Batman braucht man, um bösartige Verbrechen auf der Straße aufzuklären. Superman schützt die Welt vor außerirdischen Superbedrohungen. Und Wonder Woman - die ruft man, wenn ein Krieg beendet werden muss. Dass der Wonder-Woman-Film die junge Amazone in die Grauen des Ersten Weltkriegs katapultiert, zeigt also eindrucksvoll: Die Macher haben ihre Figur verstanden. Seit Man of Steel ist das ja alles andere als selbstverständlich.

Wonder Woman - Bilder zum Kinofilm ansehen

Diana stammt ursprünglich von der magischen Insel Themyscira, die in antiker Zeit vor dem Rest der Welt verborgen wurde - und auf der die nie alternden Amazonen seit jeher in einer ausschließlich weiblichen Gesellschaft leben. Wonder Woman ist das einzige Kind der Gemeinschaft - der Film illustriert ihre Ursprungsgeschichte und verknüpft sie mit dem griechischen Götterkosmos rund um Zeus, Ares und Co (ich hätte auch nicht gedacht, dass die Griechen Recht hatten mit ihrem Pantheon).

Doch das Idyll der verschleierten Insel wird jäh durch die Ankunft des britischen Soldaten Steve Trevor unterbrochen, der gerade noch im Ersten Weltkrieg kämpfte und sich plötzlich in den rettenden Armen von Diana wiederfindet. Was dann folgt, stammt so ziemlich aus dem Handbuch für Superhelden-Drehbücher: Die junge Kriegerin Diana muss ihre Komfortzone verlassen und in die unbekannte (also unsere) Welt reisen, um ihre Kräfte zu erforschen und den Endgegner auf die Bretter zu schicken. Der Film verlässt sich genau auf die Struktur, die Marvel-Filme so erfolgreich macht - und das entpuppt sich gleichzeitig als Fluch und als Segen.

Wonder Womans schlechteste Seite

Zuerst der Fluch-Aspekt: Wonder Woman funktioniert sehr routiniert. Gerade im Vergleich zu Batman v Superman, der zumindest in eine neue inhaltliche Richtung vorstoßen wollte (klammern wir mal aus, wie sehr das in die Hose ging). Ähnlich wie Star Wars 7: Das Erwachen der Macht spielen die Macher von Wonder Woman ganz gezielt das sicherste Kartenblatt, um es auf keinen Fall zu vergeigen. Diana hat einen quirligen Support-Cast wie in Ant-Man, einen heroisch inszenierten Höhepunkt wie bei den Avengers und den obligatorischen CGI-Bosskampf wie am Ende jedes modernen Superhelden-Films.

Apropos Bösewicht: Der könnte sich ebenfalls ohne Probleme in die Riege der Marvel-Schurken einreihen - und das meine ich hier nicht als Kompliment. Der moralische Konflikt der Wonder-Woman-Story ist so stumpf wie vorhersehbar. Hier ein kleiner Selbsttest: Diana stammt von einer Paradies-Insel mit einer perfekten Gesellschaft und wird in unsere Realität geworfen. Basteln Sie sich mal im Kopf ganz spontan einen Kulturschock-Konflikt, der daraus entstehen könnte. Ja, die Menschen können echt grausam sein.

Ich will für jeden Filmschurken der letzten Jahre einen Euro zurück, der die Menschen ausrotten will, weil sie so fehlerbehaftete Geschöpfe sind. Selbst im neuesten xXx ist Vin Diesel gelangweilt von solchem Schmalspur-Öko-Terrorismus. Und das heißt was. Wonder Woman braucht zwei Stunden Laufzeit, um ihre eigene (extrem vorhersehbare) Antwort auf unser aller dunkle Seite zu finden - dass der Weg dahin sich allerdings trotzdem wie ein rasanter Spaß anfühlt, liegt an den diversen Schokoladenseiten des Films.

Wonder Womans Schokoladenseite

Denn so lehrbuchmäßig die Struktur des Drehbuchs auch wirken mag: Sie erschafft eine Grundlage, die viel besser funktioniert als das krude Chaos der bisherigen DC-Filme (Suicide Squad sei hier ausgeklammert). Und abseits des vorhersehbaren Skripts sind die tatsächlichen Darstellungen und Ausarbeitungen der Figuren und Handlungsetappen echte Glanzlichter.

Damit das nicht so theoretisch klingt, hier ein paar Beispiele: Wonder Woman hat Herz, das stimme ich den internationalen Kritikern zu. Das gilt für den Film, aber auch für die Figur. Das Skript nimmt sich die Zeit, Diana als Kind, Teenager und junge Frau einzuführen, die Beziehung zu ihrer Mutter emotional greifbar zu machen - ja, solche Origin-Storys gehören zum Superheldenfilm-ABC, aber im Fall einer so unbekannten Ursprungsgeschichte funktionieren sie einfach und sind sogar notwendig. Und auch Dianas Zusammentreffen mit Steve Trevor bekommt genau die Screentime, die es verdient.

Steve ist trotz und wegen der grauenhaften Widrigkeiten des Ersten Weltkriegs ein Held, der sich mit seiner komplizierten Welt arrangiert hat. Das macht ihn zur perfekten Medaillen-Kehrseite der naiven Diana, die dem Krieg einfach in einem Rutsch den Stecker ziehen will. Es sind die vielen kleinen Nuancen, in denen der Film am meisten richtig macht. Der Support-Cast, der mit Steve und Diana in den Krieg zieht, bekommt genau so viele Szenen, dass er menschlich greifbar wird und dem Zuschauer ans Herz wächst.

Mein Highlight ist der Scharfschütze Charlie, der keine Ziele mehr trifft, weil er sich aufgrund seiner selbst begangenen Kriegsgräuel nicht konzentrieren kann. Im Kontrast dazu bringen humorvolle Sequenzen eine leichtherzigere Seite der Figuren zum Vorschein - Charlie ist zum Beispiel ein grandioser Barsänger, wenn der Krieg ihn nur lässt. Der Humor wurde aber so bescheiden eingestreut, dass er dem Weltkriegs-Setting seine Grausamkeit nimmt. Sie merken: Die Dynamiken von Wonder Woman kommen allesamt zur Geltung, sind organisch miteinander verschränkt und ergeben einen launigen Rhythmus. Zumal die Schauspieler rund um Gal Gadot und Chris Pine allesamt einen guten Job machen.

Gute Action im Ersten Weltkrieg?

Oh, und natürlich ist auch die Action grandios inszeniert. Wonder Woman kracht, knallt und explodiert in fulminanten Effekten - in diesem einen Aspekt konnte ja schon Batman v Superman glänzen, und darauf baut Diana auf. Zwar schreien einige Einstellungen ihre CGI-Überarbeitungen ziemlich spürbar von den Dächern, aber insgesamt ist der Film wunderbar befriedigendes Action-Kino.

Was auch bedeutet, dass Wonder Woman als Popcorn-Actionfilm den Ersten Weltkrieg nicht mit der emotionalen Tragweiten eines echten Anti-Kriegs- oder Kriegsfilms behandelt. Die Jokes sitzen unterm Strich auch nicht so gut wie bei Guardians of the Galaxy. Und das Skript ist meilenweit von der kreativen Klasse eines The Dark Knight entfernt. Aber Wonder Woman funktioniert. Er bringt eine der größten Ikonen des DC-Kosmos erfolgreich auf die große Leinwand und wird der Comic-Vorlage punktgenau gerecht (anders als Batman vs Superman, der die Comic-Vorlagen krampfhaft neu und »edgy« uminterpretieren muss). Wenn das DC Cinematic Universe mit diesem Film seinen Einstand gefeiert hätte, würde ich dem ganzen Justice-League-Unternehmen eine viel rosigere Zukunft prophezeien. Aber vielleicht klappt's ja trotzdem noch.