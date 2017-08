Final Fantasy 15: Windows Edition - Mod-Support angekündigt

Noch vor der offiziellen Ankündigung von Final Fantasy 15: Windows Edition, äußerte sich der Game Director Hajime Tabata über offiziellen Mod-Support. Auf der Gamescom 2017 bestätigte er das Feature.

Rockpapershotgun.com führten ein Interview mit dem japanischen Game Director und konnten ihm Infos zur Mod-Unterstützung entlocken:

"Eins der größten Dinge, auf das sich die Spieler freuen können, ist Mod-Support."

Tabata erzählte darauf noch ein paar Infos über den aktuellen Entwicklungsstand des Features und wie man es umsetzen will.

Noch keine klaren Details

So hat das Team derzeit noch keine Richtlinie für Mods. Man will zwar versuchen, das Feature so schnell wie möglich einzubauen, ob das gelingt, ist jedoch von der weiteren Entwicklung des Spiels abhängig. Es ist also möglich, dass das Feature erst nach Release reingepatched wird. Bis zum Herbst will das Studio mehr Informationen bekannt geben.

Square Enix ist sich außerdem bewusst, dass die Spieler Mods »so kostenlos wie möglich und mit so wenigen Beschränkungen wie möglich« wollen. Deswegen will man versuchen, das System auch so zu realisieren.

Vorraussetzungen für FF15: Hardwareanforderungen noch nicht final

Final Fantasy 15: Windows Edition - Screenshots der PC-Version ansehen