Final Fantasy 15: Gefährten - Release des Multiplayer-DLCs für Ende Oktober geplant

Auf der Tokyo Game Show 2017 verkündete Square Enix den Release-Termin der Multiplayer-Erweiterung von Final Fantasy 15. »Gefährten« (Comrades) soll bereits am 31. Oktober 2017 auf den Markt kommen. Das gilt freilich nur für die Konsolenfassung, schließlich erscheint die PC-Version erst nächstes Jahr.

In dem neuen Modus erstellt man sich eine eigene Spielfigur. Gemeinsam mit bis zu drei Mitspielern geht es anschließend in den Kampf, umdiverse Missionen zu erfüllen. Eure Aufgabe ist es, mehr über die Ereignisse nach Kapitel 13 der Hauptstory in Erfahrung zu bringen. Die Erweiterung zu Final Fantasy 15 hält sowohl Multiplayer- als auch Singleplayer-Quests bereit.

Inhalte, die ihr bereits in der Beta erspielt habt, werden nicht in die offizielle Multiplayer-Version übertragen. Zum Spielen auf den Konsolen braucht man entweder den Season Pass oder man kauft sich den Zusatzinhalt separat. Ob die Multiplayer-Erweiterung auf dem PC direkt zum Release des Hauptspiels ausgeliefert wird, wissen wir aktuell noch nicht.

Final Fantasy 15 - Screenshots ansehen