Firefall ist 2013 mit großen Ambitionen in die Beta-Version gestartet, hatte anschließend jedoch mit massiven Problemen und nicht erfüllten Erwartungen zu kämpfen: Dem teambasierten Online-Shooter fehlte es an Inhalten und der PvP-Modus musste aufgrund von Balancing-Fehlern wieder deaktiviert werden.

Es folgten mehrere Entlassungswellen, Nachfinanzierungen, gegenseitigen Vorwürfen und auch Inhalts-Updates. Nachdem das Spiel dann im Sommer 2016 plötzlich vom Netz ging und ebenso überraschend nach kurzer Zeit wieder da war, folgt nun das endgültige Ende.

Endgültiges Aus auf PC

Wie der Entwickler Red 5 Studios auf seiner offiziellen Webseite verraten hat, ging Firefall am 7. Juli 2017 endgültig vom Netz. Man habe in Folge diverser Analysen und Untersuchungen schweren Herzens entschieden, die Entwicklung und den Support des Online-Shooters in seiner bisherigen Form nicht mehr fortzuführen.

Ein Fünkchen Hoffnung gibt es dennoch - zumindest für Spieler, die ein Faible für Smartphone - und Tablet-Spiele haben: Die Entwickler arbeiten aktuell an einer Version des Spiels für mobile Endgeräte. Angekündigt wurde eine Mobile-Version des Titels bereits vor einiger Zeit, und zwar zusammen mit einem Ableger für die PlayStation 4. Von der Konsolenversion ist aktuell aber keine Rede mehr.

Weitere Details dazu sollen demnächst folgen. Spieler und Unterstützer des bisherigen Firefalls erhalten dafür später nicht näher spezifizierte Belohnungen.

Langer Marsch am Ziel vorbei: Firefall kann 2014 im Test nicht überzeugen

Firefall - Screenshots aus dem Update 1.2 ansehen