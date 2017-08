Flash-Film - Spielt Wonder Woman auch im Solo-Film Flashpoint mit?

Nach dem sensationellen Kinoerfolg von Wonder Woman ersten Soloabenteuer möchte Warner anscheinend Gal Gadot als Amazone und Superheldin auch in weiteren DC-Filmen mitspielen lassen.

Demnach soll einem Bericht von Forbes nach Wonder Woman auch in dem kommenden Solo-Abenteuer von The Flash zu sehen sein, neben weiteren DC-Helden.

Titeländerung: Aus Flash wird Flashpoint

Inzwischen hat sich der Filmtitel auf Flashpoint geändert, nach der gleichnamigen DC-Comic-Reihe von Geoff Johns. Auch in den Vorlagen treten weitere DC-Helden und Schurken auf dem Plan. Das soll nun auch im DC-Film Universum passieren.

Suche nach einem Regisseur geht weiter

Noch gibt es aber wenig offizielles über den Kinofilm zu berichten, schließlich gibt es weder einen Regisseur noch einen genauen Starttermin. Ob an dem Gerücht etwas dran ist, wird sich also erst noch zeigen.

Derzeit sucht Warner fieberhaft nach einem neuen Regisseur für das Solo-Abenteuer des blitzschnellen Superhelden, dargestellt von Ezra Miller. Zuletzt waren Seth Grahame-Smith (LEGO Batman Movie) und Rick Famuyiwa (Dope) für den Posten vorgesehen, die jedoch kurz nach der Besetzung das Projekt wieder verließen.

Ezra Miller als Flash in Justice League

Ezra Miller hatte bereits seine ersten Auftritte als roter Blitz in Zack Snyders Batman v Superman (2016), gefolgt von Suicide Squad (2016) und demnächst in Justice League, der am 16. November in die Kinos kommt. Hier spielt er erstmals eine größere Rolle neben Batman, Wonder Woman und mehr.

Mehr zu Justice League: Supermans Schurrbart bei den Nachdrehs sorgt für Aufregung

Angeblich soll Flashpoint im Jahr 2020 in die Kinos kommen, fest steht das aber noch nicht. Im Bereich Serien geht es im Herbst mit einer neuen Staffel der Flash-Serie weiter. Auch ein weiteres Crossover mit Supergirl und Arrow ist geplant.