Was soll man als Manager tun, wenn der Starspieler einfach nicht mit dem Rest der Mannschaft klarkommt? Müssen wir den Profi schließlich gehen lassen, oder bauen wir langfristig einen neuen Kern um herum auf? Diese Fragen werden sich Spieler des Football Manager 2018 stellen müssen und zwar dank des neuen Dynamik-Systems.

Wie das funktioniert, hat das Entwicklerteam im Video unterhalb vorgestellt. Bereits in vorherigen Serienteilen hatten die Spieler eine eigene Meinung, die Mechanik wird nun aber deutlich ausgebaut. In der Kabine bildet sich eine Hierarchie aus mehr oder weniger einflussreichen Spielern. Die Meinungsführer des Teams sollten natürlich besonders zufrieden sein, sonst stacheln sie die restlichen Spieler gegen das Management auf oder fangen Streit innerhalb der Mannschaft an. Wenn dann unserer Starspieler das Nachsehen wie im Beispiel oben hat, müssen wir es ausbaden.

Drei Wege zum Glück

Drei Bereiche werden über die Gruppendynamik abgebildet:

Kohärenz auf dem Spielfeld , also wie gut die Spieler miteinander spielen können. Es zählen schließlich nicht nur die Spielerwerte.

, also wie gut die Spieler miteinander spielen können. Es zählen schließlich nicht nur die Spielerwerte. Atmosphäre in der Kabine: Spieler bilden eine Hierarchie, aber auch Dinge wie die Nationalität und die Länge der Clubzugehörigkeit spielen hier mit rein.

Spieler bilden eine Hierarchie, aber auch Dinge wie die Nationalität und die Länge der Clubzugehörigkeit spielen hier mit rein. Unterstützung des Managements: Wie zufrieden sind die Spieler mit dem Weg, den wir als Manager vorgeben?

Wir müssen also verschiedene soziale Aspekte berücksichtigen, unsere Mannschaft darf nicht nur auf dem Papier funktionieren. Ob die Mechanik viel Kleinarbeit erfordert oder noch mehr Spielspaß bringt, erfahren wir im November zum Release des Football Managers 2018. Leider wieder nur auf den Import-Weg, eine Lizenz zur Veröffentlichung in Deutschland und für die Bundesliga wurde erst für den Football Manager 2019 ausgehandelt.