For Honor - Übers Wochenende kostenlos, Rabatt-Aktion

Wer For Honor noch nicht ausprobiert hat, bekommt jetzt die Chance dazu - und zahlt keinen Cent. Ubisoft hat kurz nach der Season 3 samt neuer Klassen auch ein kostenloses Probewochenende angekündigt. Wohl gerade rechtzeitig, wo gerade auf dem PC die Spielerzahlen angeblich immer weiter fallen.

Vom 10. August um 19 Uhr bis zum 15. August um 22 Uhr können neue Spieler frischen Wind in den Schwertkampf-Multiplayer bringen. Die Tester erhalten vollen Zugang zu allen Spielmodi, also dem Singleplayer und den fünf Mehrspieler-Modi mit allen Helden und Karten.

Mehr zu For Honor: Dedizierte Server kommen

Rabatte & Start von Season 3

Der Vorab-Download über Uplay startet bereits am heutigen 8. August 2017. Wer danach das Spiel kauft, kann seinen Fortschritt aus dem Gratis-Wochenende in die Vollversion übertragen. Keine schlechte Gelegenheit, gleichzeitig werden nämlich auch die Standard- und Gold-Versionen von For Honor im Uplay-Store reduziert sein.

Kurz nach dem kostenlosen Wochenende startet am 15. August die Season 3 "Grudge & Glory", das bislang größte Update für For Honor. Karten, Ranglisten-Spiele und Gameplay-Updates stehen ab dann allen Spielern zur Verfügung. Season-Pass-Besitzer erhalten dann auch schon Zugang zu den beiden neuen Helden: dem Gladiator und dem Highlander. Alle anderen können die neuen Helden ab 22. August für 15.000 Stahl freischalten.

For Honor - Screenshots ansehen