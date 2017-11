For Honor - Zwei neue Helden vorgestellt, Gratis-Wochenende

Mit einem Reveal-Trailer zur vierten Season - "Order and Havoc" - enthüllt Ubisoft die beiden neuen Helden in For Honor. "Aramusha" und "Shaman" bringen bald neue taktische Variationen ins Gameplay. Die neue Saison beginnt am 14. November.

Alle Spieler, die dem Mittelalter-Actionspiel einen Testlauf geben wollen, bekommen zudem die Chance, ab 9. November an einem Gratis-Wochenende teilzunehmen. Dies gilt für alle Plattformen und umfasst den vollen Umfang von For Honor - alle Modi, inklusive der Kampagne, sowie alle Helden der dritten Saison werden in dieser Zeit kostenlos spielbar sein. Das Gratis-Wochenende endet am 12. November.

Saison vier: Order and Havoc

Die vierte Season "Order and Havoc" enthält neue Karten und führt die Helden ».Aramusha« und »Shaman«, sowie einen neuen Tribut-Modus ein. Letzterer bietet Objective-basierte 4-gegen-4-Gefechte, in denen auf der Map auftauchende Objekte zum heimischen Schrein transportiert werden müssen.

Besitzer des Season Pass für For Honor erhalten die neuen Helden am 14. November, alle anderen müssen ab 21. November ganze 15.000 Stahl pro Held bezahlen.

Zum Thema: For Honor - Halloween-Event bringt neuen Spielmodus

Besondere Anreize

Wer sich nach dem Testwochenende entscheidet, das Spiel zu kaufen, darf seinen erspielten Fortschritt übrigens behalten. Zudem ist For Honor zu dieser Zeit um 60 Prozent reduziert.

Besondere Motivation besteht für das Werben von Freuden. Spielt man als Besitzer von For Honor zusammen mit einem Gratis-Spieler und absolviert gemeinsam das Training sowie fünf Spiele, erhalten beide Spieler 5000 Einheiten der Ingame-Währung Stahl.