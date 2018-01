Petroglyph und Team 17 haben Forged Battalion auf Steam veröffentlicht. Das Studio wurde von ehemaligen Westwood-Entwicklern nach der Schließung des Command-&-Conquer-Entwicklers gegründet. Bekannte Spiele von Petroglyph sind Grey Goo oder Star Wars: Empire at War.

Das Echtzeit-Strategiespiel befindet sich aktuell im Early Access und soll dort für ungefähr sechs Monate bleiben. Trotz ausgeprägter Genre-Erfahrungen habe sich der Entwickler für einen Vorab-Release entschieden, um den Titel durch Spielerfeedback innovativer zu gestalten. Nach der EA-Phase soll der Preis steigen.

Die Folgen des Klimawandels

Das RTS ist in einer dystopischen Zukunft angesiedelt. Der Klimawandel hat die Erde fast zerstört, was übrig ist, wird von der Militärmacht The Collective beherrscht. Wir stellen uns als Widerstand dagegen. Entweder allein in der Kampagne oder im Multiplayer, der uns mit bis zu sieben Spielern in Koop-Gefechten oder gegeneinander antreten lässt.

Im Spiel müssen wir eine eigene Fraktion aufbauen und als Kommandant und Ingenieur ihre Einheiten und Waffen, aber auch Produktionsanlagen und Wirtschaft kontrollieren. Über Blaupausen können wir im Technologiebaum zudem immer neue Komponenten freischalten, neue Kampfeinheiten entwerfen und alte verbessern. Wir verfügen außerdem über Fahrzeuge wie Panzer oder Flugzeuge, die sich mit Waffen und Panzerungen modifzieren lassen oder Spezialfähigkeiten wie Tarnung oder Regeneration. Für alles werden aber natürlich Ressourcen benötigt.

Inhalte der Early-Access-Fassung

Fünf Kampagnenmissionen mit dem ersten von vier Akten

Fünf Gefechtskarten für bis zu acht Spieler

Mehrere Gefechts-Spielmodi inklusive HQ-Zerstörung und Vernichtung

Dedizierte Server für den Mehrspieler-Modus

Forged Battalion - Screenshots ansehen