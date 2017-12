Fortnite - 50v50-Modus für kurze Zeit wieder spielbar

Diesen Monat erhielt erhielt der Battle-Royale-Shooter Fortnite für kurze Zeit einen 50v50-Modus. Wie man sich denken kann, treten darin zwei Teams mit jeweils 50 Spielern gegeneinander an. Üblicherweise kämpft bei Fortnite aber jeder für sich. Die Entwickler haben den 50v50-Modus nun auf Wunsch der Spieler zurückgebracht. Das verkündeten sie über Twitter.

You asked for it, we're bringing it back. The 50v50 Limited Time Mode is available again December 23, 8:00am ET (13:00 GMT). 50v50 is rotating out on Dec 28. pic.twitter.com/INyrGdiGBK