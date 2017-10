Mehr als 500.000 Spieler waren in Fortnite: Battle Royale am letzten Sonntag, den 8. Oktober 2017, auf allen Plattformen gleichzeitig aktiv, das teilte Entwickler Epic via Twitter mit. Insgesamt spielten circa 3,7 Millionen Spieler über den gesamten Tag verteilt die kostenlose Auskopplung des Third-Person Shooters mit Crafting-Elementen.

Fortnite BR Sunday Update: 525K PCU and 3.7M DAU (NA, EU, OCE)! Thanks everyone! — Fortnite (@FortniteGame) October 9, 2017

So stark ist die Konkurrenz von Fortnite

Damit kann der Battle Royale Primus Playerunknown's Battlegrounds zwar noch lange nicht eingeholt werden, doch scheint sich der neue Modus für Fortnite ausgezahlt zu haben. PUBG hatte im selben Zeitraum allein auf dem PC mehr als 1,9 Millionen gleichzeitig aktive Spieler. Bis die zwei-Millionen-Marke fällt, ist es wohl nur noch eine Frage von Tagen.

Steigende Spielerzahl: Über 7 Millionen Spieler haben Fortnite heruntergeladen

Laut Steamcharts sind nach Playerunknown's Battlegrounds Dota 2 mit mehr als 600.000 aktiven Spielern und Counter-Strike: Global Offensive, das zeitweise mehr als 500.000 Spieler vor dem Bildschirm gleichzeitig bannt, die erfolgreichsten Spiele.

Der Battle Royale Modus zu Fortnite wurde nach dem Early-Access Release kostenlos für PC, Xbox One und Playstation 4 veröffentlicht. Das Hauptspiel kostet im Handel rund 40 Euro.

