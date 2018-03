Ihr seid Fortnite-Fans und habt ein kostenpflichtiges Amazon-Prime-Konto? Dann ist heute euer Glückstag, denn ihr könnt euch über neue Skins und Ingame-Items freuen. Alles was dafür von euch verlangt wird, ist ein bisschen Wurschtelei beim Verbinden eurer Accounts.

Im kostenlosen Paket stecken die Heros Havoc und Sub Commando (deutsch: Abokommandant) für den PvE-Modus Fortnite: Save the World. Im Battle-Royale zieht ihr euch ebenfalls die Outfits der beiden Helden über, Havok bekommt zudem passendes Back Bling spendiert, der Sub Commando stürzt sich mit dem Slipstream Hängegleiter ins Gefecht. Vier Twitch-Chat-Emotes gibt es obendrauf.

So bekommt ihr die Skins

Um an die Skins zu kommen, müsst ihr - sofern ihr das noch nicht getan habt - zunächst euren Amazon-Prime-Account mit eurem Twitch-Account verknüpfen, um so zum Twitch-Prime-Kunden zu werden. Anschließend gibt es zwei Möglichkeiten, je nach dem, auf welchen Plattformen ihr spielt:

1. Ihr spielt Fortnite nur auf dem PC?

Dann geht ihr auf diese Website, um auch euren Epic-Account an Twitch zu koppeln. Anschließend sollten euch die neuen Skins im Spiel zur Verfügung stehen.

2. Ihr spielt auf dem PC und der PS4?

In diesem Fall verknüpft ihr zunächst euren PS4-Account mit eurem Epic-Account. Erst danach koppelt ihr auf dieser Website euren Epic-Account an Twitch. Anschließend sollten euch die neuen Skins auf beiden Plattformen im Spiel zur Verfügung stehen. Ob diese Accountverbindung auch mit der Xbox One funktioniert, ist derzeit nicht bekannt.

