Gleich zu Beginn des Jahres erhält Fortnite: Battle Royale das erste Update für 2018. Und statt es zum Jahresbeginn ordentlich knallen zu lassen, wird es ganz leise im Shooter: Neu ist eine schallgedämpfte Pistole, verfügbar in epischer und legendärer Seltenheitsstufe. Die Waffe kann in Kisten, in Abwurfkisten und einfach auf dem Boden liegend gefunden werden.

Keep things quiet with the Silenced Pistol, now live!



Update Notes: https://t.co/yUZcsEdljG pic.twitter.com/zwQqOKrMdd — Fortnite (@FortniteGame) January 2, 2018

Die Pistole kann am Wochenende dann gleich im neuen Event-Spielmodus »Sneaky Silencers« verwendet werden. Im Spielmodus gibt es nur schallgedämpfte Pistolen und Maschinenpistolen, keine Fallen und eine deutlich erhöhte Chance auf den Erhalt von Büschen. Sprich: Hier kommt es auf Heimlichkeit an.

Wer den Modus ausprobieren will, muss sich das Wochenende freihalten: Sneaky Silencers gibt es nur vom 05. bis 08. Januar zu spielen, dann ist auch schon wieder Schluss.

Mehr: Fortnite-Inventar zeitweise verbuggt, Epic verteilt Entschädigungen

Fortnite - Screenshots ansehen