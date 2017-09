Seit dem 26. September ist die kostenlose Standalone-Auskopplung Fortnite: Battle Royale spielbar und hat direkt einen sehr erfolgreichen Start hingelegt: Wie die Entwickler von Epic Games stolz via Twitter verkünden, haben sich mehr als eine Million Spieler am ersten Tag in den Kampf ums Überleben gestürzt.

Over 1 million players have partied on the Battle Bus during the first day of Battle Royale! Thank you and party on! ??? pic.twitter.com/Tdqnk8YClb