Epic Games hat Patch 1.9 für Fortnite veröffentlicht. Dieser krempelt besonders die Battle-Royale-Spielvariante um, mit Verbesserungen für Gameplay, Performance, Controllersteuerung und der Benutzeroberfläche. So wird die Bewegungsgeschwindigkeit bei der Verwendung des Erntewerkzeugs um 20 Prozent reduziert. Außerdem können Spieler jetzt besser in von Gras bedeckten Gebieten oder flachen Gewässern Fallen und Gebäude bauen. Zahlreiche Bugs wie aussetzende Soundeffekte wurden ebenfalls behoben.

Der Kampagnen-Modus »Rette die Welt« bekommt mit Patch 1.9 ebenfalls einige Anpassungen und Fixes, sowie vier neue Schrotflinten-Skizzen in den vier Seltenheitsstufen ungewöhnlich, selten, episch und legendär.

Wichtigste Neuerung könnten aber die Sprungbretter sein, die Spieler von Fortnite: Battle Royale ab sofort in die Spielwelt setzen können. Diese katapultieren die Spieler hoch in die Luft, die dann mithilfe des Gleiters durch die Luft schweben und ahnungslose Gegner überraschen können. Somit erhält der Gleiter einen weiteren Verwendungszweck und kann nun nicht mehr nur zum Start eines Matches eingesetzt werden.

Eine aufgestellte Sprungfläche kann von jedem Spieler solange benutzt werden, bis sie zerstört wird. Sie verhält sich wie eine normale Falle und kann daher nach der Platzierung nicht nochmal aufgesammelt werden. Und das neue Fortbewegungsmittel scheint bereits Anklang bei der Community gefunden zu haben. Im Netz verbreiten sich zahlreiche Clips, die zeigen wie effektiv die Sprungbretter im Kampf sein können.

Bisherige Taktiken müssen also überdacht werden. Allerdings könnte damit auch das Bauen von Verteidigungsanlagen obsolet werden, wenn jeder Spieler einfach darüber hinwegfliegen kann. Epic Games scheint sich mit dieser Gameplay-Neuerung auch stärker vom Konkurrenten PUBG »abzuheben« und verrücktere Spielweisen ermöglichen.

Das herumfliegen und gleiten hat aber natürlich einen Nachteil. Für geübte Schützen ist man ein leichtes Ziel.

