Wie bewirbt man am besten ein Videospiel, das auf einem neuen Markt erscheint und den Rest der Welt bereits im Sturm erobert hat? Im Falle des koreanischen Launches von Fortnite am besten ohne Gameplay-Szenen und mit einem Aufgebot an 70er-Jahre Discogängern, die offensichtlich schwer von der Boogie Grenade getroffen wurden.

Zu Beginn des Clips sitzen drei Trauerklöße vor grau-brauner Kulisse unmotiviert auf einer Parkbank. Als einer sagt, ihm sei langweilig, erscheint ein gut gekleideter Herr auf der Bildfläche, hält ihnen ein Fortnite-Plakat unter die Nase und schreit: "Auf geht's! Fortnite!"

Tanz den Granaten-Boogie

Daraufhin wechselt die Szenerie auf eine Showbühne im 70er-Disco-Design, die ganz offensichtlich von der Boogie Grenade im Spiel inspiriert ist, die bekanntermaßen die Charaktere für mehrere Sekunden in einen Disco-Tanz zwingt (siehe Video unter dem Absatz). Ein verrückt gekleideter Koreaner mit Afro, der glatt aus einem neuen »Jet Set Radio«-Spiel stammen könnte, preist das Spiel an: "Fortnite ist der Platz, an dem bereits 40 Millionen Spieler aus dem Westen waren!"

Es folgen noch einige "Gaja!"-Rufe (Auf geht's!), Tanzeinlagen und ja, auch ein paar kurze Szenen aus dem Spiel, die jedoch kein echtes Gameplay darstellen. Das Ganze ist zugegebenermaßen auch ohne Koreanisch-Kenntnisse sehr unterhaltsam und macht durchaus Lust, das Spiel einmal auszuprobieren.

Bleibt nur noch die Frage, wer diese irre Idee hatte? Den Clip seht ihr unter dem Artikel. Viel Spaß und Gaja!