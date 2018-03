Fortnite Mobile legt einen Traumstart hin: Nachdem das Spiel bereits in 47 Ländern an die Spitze des App Stores geschossen ist, zeigen nun erste Verkaufszahlen, wie viel Geld die eigentlich kostenlose App einbringt: Schon in den ersten vier Tagen seit Release haben die Fortnite-Mobile-Spieler unglaubliche 1,5 Millionen US-Dollar für Ingame-Items ausgegeben.

Diese Zahl ist umso beeindruckender, da die iPhone- und iPad-App noch immer nicht für jeden frei zugänglich ist. Zwar kann jeder das Spiel aus dem App Store herunterladen, spielen darf man aber nur, wenn man über einen Einladungs-Event freigeschaltet wurde. Außerdem ist Fortnite Mobile momentan nur für Apple-User erhältlich, die Android-Version wird erst in den nächsten Monaten veröffentlicht.

Passend dazu: Warum kommt die Android-App von Fortnite erst später?

Mobile Fortnite Players Spent More Than $1 Million In-Game During First 72 Hours: https://t.co/fLIddNyJ3R pic.twitter.com/bwZMVolaLH — Sensor Tower (@SensorTower) March 19, 2018

Nur für kosmetische Items

Bereits nach 72 Stunden hatte Fortnite die Eine-Million-Marke geknackt, doch an die beiden erfolgreichsten Spiele-Apps kommt Fortnite auch mit diesem Erfolg noch nicht heran: Pokémon GO spielte in den ersten vier Tagen nach Release 4,9 Millionen US-Dollar ein und Clash Royale immerhin 4,6 Millionen.

Allerdings bieten diese beiden Titel in ihren Ingame-Shops auch Gameplay-relevante Items an. In Pokémon GO lassen sich zum Beispiel Pokébälle oder Lockmodule gegen Echtgeld kaufen. In Fortnite Mobile können Spieler dagegen aktuell ausschließlich kosmetische Items erwerben. Die 1,5 Millionen Dollar gingen also nur für Outfits, Emotes oder Skins für den Gleiter oder die Spitzhacke drauf.

Mehr Fortnite-Rekorde: So viel verdient der »Fortnite-Gott« Ninja monatlich auf Twitch

Quelle: Sensortower