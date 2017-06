Fortnite - Nach 6 Jahren: Termin für Early-Access zum Shooter

Bereits 2011 hatte Epic Games den Koop-Shooter Fortnite offiziell angekündigt. Nach mittlerweile fast sechs Jahren gibt es jetzt endlich einen konkreten Release-Termin.

So hat sich Gearbox Publishing vor kurzem mit Koch Media zusammengeschlossen, um die kostenpflichtige Early-Access-Version von Fortnite in Europa und der gesamten PAL-Region auf den Markt zu bringen. Die Veröffentlichung ist für Vorbesteller für den 21. Juli 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One geplant - der reguläre Early-Access-Start ist dann der 25. Juli. Der Preis liegt bei den Konsolen bei 59,99 Euro und auf dem PC zwischen 40 und 150 Euro.

Wer die Retail-Version von Fortnite kauft, erhält neben dem eigentlichen Spiel auch ein spezielles Gründerpaket mit zahlreichen Extras und einem vier Tage früheren Zugang als Käufer der regulären Digitalversion. Hier die Übersicht:

seltenes Startheldenpaket (8 Helden)

seltenes Startwaffenpaket (Enthält 4 Waffen / 1 Falle)

exklusive Gründerpistole

zehn exklusive Bannersymbole im Spiel

24 tägliche Beutepiñata-Pakete

vier exklusive Gründer-Beutepiñata-Pakete

fünf Sofort-Beutepiñata-Pakete

zehn EP-Boosts

zehn verschenkbare EP-Boosts für Freunde

50 zusätzliche Tresorraum-Slots

In unserer Online-Galerie unterhalb dieser Meldung finden Sie zudem einige neue Screenshots von Fortnite aus einer aktuellen Version. Die kostenlose Open-Beta soll übrigens im Jahr 2018 beginnen. Das fertige Spiel, zu dem es allerdings noch keinen Termin gibt, soll ein Free2Play-Spiel werden.

In Fortnite kämpfen vier Spieler im Koop nachts gegen Zombie-Horden, während sie tagsüber ihre Basis ausbauen und Verteidigungs-Anlagen errichten.

Fortnite - Screenshots ansehen