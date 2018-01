Fortnite - Neuer Patch behebt erste Probleme seit dem letzten Update

Durch Probleme mit dem Update auf V.2.3.0 war Fortnite fast 14 Stunden lang offline und hatte danach mit Bugs und Fehler zu kämpfen. Ein neuer Patch soll das nun richten.

Gestern wurde das Update auf die Version 2.3.2 veröffentlicht, das laut Epic bereits einige Probleme beheben soll. Es handelt sich vor allem um Bugs, zum Beispiel wenn die Waffe in der Nachlade-Animation hängenbleibt oder der Spieler den Bau-Modus nicht mehr beenden kann, wenn er sich in der Lobby befindet.

An weiteren Fehlern arbeite der Entwickler bereits. Auch der Party-Modus war gestern für einige Zeit offline, die Verbindungsprobleme sollen mittlerweile aber behoben sein. Aktuelle Infos findet man auf dem offiziellen Twitter-Account.

Success! It looks like our fix worked and players should begin seeing full functionality returning to their social features. We know you’ve missed your friends, and they’ve missed you. Find your friends and start a party!