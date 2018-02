Der neue Patch für Fortnite hat mit diversen hartnäckigen Bugs zu kämpfen. Deshalb ist Version 2.4.0 nicht bereits erschienen, wie es der ursprüngliche Plan vorgesehen hatte, sondern wurde von Epic Games verschoben. An die Fans gerichtet, schrieben die Entwickler:

"Wir hören von euch Bedenken hinsichtlich Bugs, die seit der Version 2.3.0 auftreten, vor allem was das Bau-System angeht. Wir brauchen länger als gedacht, um diese Probleme in den Griff zu bekommen und wir sind dabei, an einigen großen zu arbeiten. Falls wir sie nicht lösen, wird Version 2.4.0 verschoben. Sobald wir eine Vorstellung davon haben, wann der Patch herauskommt, werden wir euch Bescheid geben."