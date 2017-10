7 Millionen - so viele Spieler haben Fortnite und Fortnite: Battle Royale bisher gespielt. Das hat der Entwickler Epic Games offiziell mitgeteilt. Passend zur Erfolgsmeldung gibt es ein Update für Fortnite: Battle Royale, Details finden sich auf der offiziellen Webseite von Epic.

Thanks to over 7 million of you who have played Fortnite! We want to keep the Battle Bus flying, so Duos and Supply Drops are available NOW. pic.twitter.com/sRx767u4aG