Forza 7 - Preload der Windows-Store-Fassung macht offenbar Probleme

Forza Motorsport 7 feiert den ersten vollständigen Release eines Forza-Haupttitels (in Abgrenzung vom Spin-Off Forza Horizon) auf dem PC - und schon an der Startlinie gibt's erste Probleme. Offenbar bereitet der Preload vielen Vorbestellern Schwierigkeiten, weil der Download in unregelmäßigen Abständen abbricht, neu startet oder einfach Fehlermeldungen ausspuckt. Manchmal nach 15, 50 oder sogar 90 Gigabyte heruntergeladener Daten.

Das Support-Forum von Forza 7 explodiert förmlich vor Threads von verärgerten Käufern. Denn gerade für Gamer mit recht behäbiger Internetleitung sind die 100 Gigabyte Download ein ganz schön dicker Brocken. Einige Nutzer spekulieren, dass der Preload des Spiels sich mit einem Update des Windows-Kalenders in die Haare bekommt, das etwa zeitgleich aufgespielt wurde und - so einige Stimmen - den Forza-Preload wieder auf Null setzt.

Laut Microsofts Kunden-Support handelt es sich dabei um einen Netzwerkfehler, der durch den Ansturm der Preloader ausgelöst wurde. Für manche Spieler löst sich das Problem mit einer Deinstallation der bereits heruntergeladenen Daten und einem Neustart von Windows.

Besonders frustrierend: Ähnliche Probleme gab es bereits beim Release von Forza Horizon 3 und Gears of War 4. Damals musste - so berichtet VG247 - jeweils ein Update für Windows 10 ausgerollt werden, um die Download-Server korrekt zum Laufen zu bringen. Manchmal sind aller schlechten Dinge offenbar drei.