Forza Motorsport 7 - Alle 32 Strecken in der Übersicht

Forza Motorsport 7 will mit 32 Strecken der Konkurrenz die Show stehlen. Gemessen an der reinen Anzahl dürfte Project Cars 2 mit 60 Kursen zwar die Nase vorn behalten, aber Masse ist ja bekanntlich nicht alles - was sich besser fährt, erfahren wir spätestens zum Release im Herbst. Die komplette Liste an Forza-Strecken kennen wir aber jetzt bereits.

Alle Strecken von Forza Motorsport 7

Bernese Alps

Bathurst

Brands Hatch

Circuit de Catalunya

Circuit of the Americas

Daytona International Speedway

Dubai Circuit

Hockenheim-Ring

Homestead-Miami Speedway

Indianapolis Motor Speedway

Sonoma Raceway

Mazda Raceway Laguna Seca

Le Mans Circuit de la Sarthe

Lime Rock

Long Beach

Maple Valley Raceway

Autodromo Nazionale Monza

Autodromo Internazionale del Mugello

Nürburgring

Test Track Airfield

Prague

Rio de Janeiro

Road America

Road Atlanta

Sebring International Raceway

Silverstone Racing Circuit

Circuit de Spa-Francorchamps

Suzuka Circuit

Top Gear

Virginia International Raceway

Watkins Glen

Yas Marina Circuit

Darunter sind viele bekannte Strecken aus älteren Teilen wie Long Beach, Yas Marina und der Nürburgring. Dank der neuen Wettereffekte sollen aber auch diese Klassiker sich besser und realistischer denn je spielen. Oh, und der Fairness halber wollen wir noch erwähnen, dass Project Cars 2 zwar mehr Strecken bietet, Forza 7 mit 700 Autos aber ebenfalls beeindruckende Zahlen ins Feld führt.