Während des Xbox-Livestreams auf der Gamescom 2017 haben die Entwickler von Turn 10 nicht nur angekündigt, dass Forza Motorsport 7 eine PC-Demo erhalten wird, sondern auch die Systemvoraussetzungen ihres Rennspiels sowie alle kompatiblen Gamepads und Lenkräder bekannt gegeben.

Als erstes Spiel der Forza-Reihe wird Motorsport 7 dieses Jahr also noch vor dem offiziellen Release am 3. Oktober spielbar sein. Zwar gab es auch für Forza Motorsport 6: Apex und Forza Horizon 3 eine PC-Test-Version, allerdings sind diese jeweils erst nach der Veröffentlichung des Hauptspiels erschienen.

Wie die kostenlose Demo von Horizon 3 soll auch die Trial-Version von Motorsport 7 im Laufe der Zeit mit neuen Updates ausgebaut werden. Einen genauen Release-Termin gibt es bislang allerdings noch nicht.

Systemvoraussetzungen für Forza Motorsport 7

Laut den Entwicklern wird das neue Forza eine breite Palette an PC Setups unterstützen. Wir können also mit der richtigen Hardware in nativer 4K-Auflösung über die Rennstrecken heizen und gleichzeitig soll es dank gesenkten Mindestanforderungen möglich sein, selbst mit einem i5-750-Prozessor noch immer zocken zu können.

Minimale Systemvoraussetzungen

Windows 10

Intel Core i5-750 @ 2.67 GHz / AMD FX-6300

8 GB RAM

NVIDIA GT 740 oder GTX 650 2 GB / AMD R7 250X 2 GB

Läuft in 720p bei 30 fps

Empfohlene Systemvoraussetzungen

Windows 10

Intel Core i5-4460 @ 3.2 GHz / AMD FX-8350

8 GB RAM

NVIDIA GTX 670 oder GTX 1050 Ti 4 GB / AMD RX 560 4 GB

Läuft in 1080p bei 60 fps

Ideale (Ultra) Systemvoraussetzungen

Windows 10

Intel Core i7-6700K @ 4 GHz / AMD Ryzen 7

16 GB RAM

NVIDIA GTX 1080 8 GB / AMD RX Vega 64 8 GB

Läuft in 4K bei 60 fps

Alle kompatiblen Gamepads und Lenkräder

Zuletzt haben die Entwickler von Turn 10 noch eine Liste mit allen 30 Controllern und Lenkrädern veröffentlicht, mit denen wir Forza Motorsport 7 steuern können.

Controller:

Microsoft Xbox 360 Controller

Microsoft Xbox One Controller

Microsoft Xbox One Elite Controller

Microsoft Xbox One S/X Controller

Sony Dual Shock 4

Lenkräder:

Fanatec CSR

Fanatec CSR Elite

Fanatec ClubSport V2

Fanatec ClubSport V1

Fanatec CSL

Fanatec ClubSport V2.5

Logitech G29

Logitech Driving Force Pro

Logitech G25

Logitech Driving Force GT

Logitech G27

Logitech MOMO

Logitech G920

Thrustmaster RGT

Thrustmaster T100

Thrustmaster T500 RS

Thrustmaster T300 Ferrari

Thrustmaster T300 Ferrari GTE

Thrustmaster T300 Ferrari Int

Thrustmaster T300 RS

Thrustmaster T300 RS GT

Thrustmaster T150

Thrustmaster T150 Pro

Thrustmaster TS-PC Racer

Thrustmaster TX 458

Thrustmaster TX Leather

Thrustmaster 458 Spider

Thrustmaster TMX

Thrustmaster TMX Pro

Thrustmaster TS-Xbox

Mad Catz Pro

Quelle: forzamotorsport.net