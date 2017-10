Forza Motorsport 7 - Umfangreiche Entschädigung für VIP-Spieler

Wir erinnern uns: Rund um den Release am 3. Oktober gab es Ärger um die 100 Euro teure Ultimate Edition von Forza Motorsport 7. Käufer dieser und der Deluxe-Version (90 Euro) erhielten im Rahmen eines VIP-Passes unter anderem 100-Prozent-Boni auf ihre erspielten Credits. Im Gegensatz zu früheren Forza-Spielen war dieser Bonus jedoch auf 25 Rennen limitiert; ein Fakt, der vorab nicht klar kommuniziert wurde. Entwickler Turn 10 passte die Produktbeschreibung im Shop zwar nachträglich an, doch das Kind war in den Brunnen gefallen und die Community zu Recht erzürnt.

In einem offenen Brief wendet sich der Studiochef Alan Hartman jetzt direkt an die Käufer, entschuldigt sich und kündigt umfangreiche Entschädigungen an. Die wichtigste Änderung: Der VIP-Bonus soll nun doch dauerhaft erhalten bleiben und in jedem Rennen doppelte Credits bescheren. Man arbeite bereits an der Umstellung und werde sie sobald wie möglich ins Spiel einbauen.

Bis dahin können sich VIP-User aber noch über weitere Geschenke zur Wiedergutmachung freuen. Zum einen bekommen alle VIPs sofort eine Million Credits. Zum anderen erhalten sie vier weitere Forza-Edition-Fahrzeuge mit jeweils eigenen Boni:

2016 Jaguar F-TYPE Project 7 Forza Edition

2017 Chevrolet Camaro ZL1 Forza Edition

2017 Acura NSX Forza Edition

2010 Maserati Gran Turismo S Forza Edition

Alle Autos sind legendäre Tier-5-Fahrzeuge mit entsprechenden Auswirkungen auf die Sammlerwertung.

Patch gegen PC-Probleme

Mit einigen weiteren Worten wendet sich Hartman an alle PC-Spieler. Man freue sich sehr, dass Forza 7 auf dem PC so großen Anklang gefunden habe und sei sich der vorhandenen Performance- und Stabilitätsprobleme des Spiels bewusst. Ein erstes Update wurde bereits gestern veröffentlicht, um diese Fehler zu beseitigen, die Qualität der Spielerfahrung auf dem PC habe aber auch weiterhin höchste Priorität für das Team.

Spieler mit Problemen könnten sich im offiziellen Forum nach Hilfe umschauen oder sich über Twitter oder per Mail (forzafb@microsoft.com) an die Entwickler wenden.

