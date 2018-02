Fossil Hunters - Hier könnt ihr eure eigenen Dinosaurier bauen

Fossil Hunters ist vor wenigen Tagen erschienen. Die Prämisse des Indie-Titels von Reptoid Games klingt interessant: Ihr startet an einer verlassenen Ausgrabungsstätte und begebt euch auf die Suche nach Jahrmillionen alten Dinosaurierknochen. Nachdem ihr diese geborgen habt, bastelt ihr aus ihnen Dino-Skelette. Fossil Hunters vermengt damit Abenteuer- und kreative Puzzle-Elemente.

Dabei geht ihr nicht alleine auf die Jagd nach den untergegangenen Knochen, sondern dürft euch mit bis zu drei weiteren Spielern in die Abenteuer stürzen. Gemeinsam erforscht ihr dann die Höhlensysteme, in welchen die fossilen Schätze in unterschiedlichen Bodentypen verborgen sind und dringt dabei immer tiefer ins Erdreich vor. Eure Funde teilt ihr entweder mit den Koop-Partnern oder behaltet sie für euch selbst.

Fossil Hunters - Screenshots zum Archäologie-Abenteuer ansehen

Die gefundenen Knochen können wahlweise frei zusammengefügt werden, um verrückte Dino-Kreationen zu schaffen, oder ihr versucht euch an der Rekonstruktion und schaltet über komplettierte Skelette neue Spielinhalte frei. Je tiefer ihr dabei in die Ausgrabungsstätte vordringt, desto besonderer werden die Knochen. Zudem warten einige interessante Überraschungen in den Höhlen, wie die Entwickler versprechen.

Fossil Hunter ist bei Steam, itch.io und über die offizielle Webseite für 14,99 Euro erhältlich.