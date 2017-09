Freitag der 13. - Springbreak-DLC bringt Badeklamotten und behebt Bugs

Entwickler IllFonic und Publisher Gun Media haben den »Spring Break 1984«-DLC und ein begleitendes Update für das Horrorspiel Freitag der 13. veröffentlicht. Neben den neuen Bademoden-Outfits dürfen sich Fans des Grundspiels auch auf diverse Verbesserungen und Bugfixes durch das Update freuen.

Freitag der 13. im Test: Eine Verneigung vor den Filmen, inklusive Kreuzschmerzen

Das Spring Break 1984 Clothing Pack enthält Badeklamotten für die Camp Counselors, ihr könnt die Damen und Herren also zukünftig mit feschen Bikinis oder knappen Badehöschen ausstatten. Im oben eingebundenen Trailer könnt ihr einen Blick auf die neuen DLC-Inhalte werfen, die ab sofort verfügbar sind. Der Preis für den DLC liegt bei rund 4 Euro.

Die vollständigen Patch Notes in englischer Sprache findet ihr auf der Webseite des Entwicklers.

Freitag der 13. ist seit Mai 2017 für die PS4, die Xbox One und den PC erhältlich. Im August wurde zudem bekannt, dass sich das Spiel in weniger als zwei Monaten knapp 1,8 Millionen Mal verkauft hat. Am Freitag, den 13. Oktober, wird außerdem die Retail-Version in die Läden kommen.

So geht's mit dem Horrorspiel weiter: Neuen Karten, Animationen und DLCs