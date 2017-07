Dead Alliance sorgte für einen Aufschrei bei den Spielern von Freitag der 13. Das Zombiespiel soll schon am 29. August erscheinen - und IllFonic, das Entwickler-Studio von Freitag der 13., arbeitet daran mit. Im offiziellen Forum sahen viele Fans das als böses Zeichen. Sie befürchteten, das Team würde das alte Spiel damit im Stich lassen und sich fortan nur noch um das neue kümmern.

CEO Chuck Brungardt stritt das nun auf Reddit ab:

"Am Konsolenport von Dead Alliance haben wir immer mit einem eigenen Team getrennt vom Freitag-der-13.-Team gearbeitet. IllFonic bleibt ein kleines Studio, aber wir wachsen.



Mit dem Erfolg von Freitag der 13. haben wir die Zahl der Entwickler an dem Titel nach oben geschraubt, die ursprünglichen 20 sind inzwischen auf 30 gewachsen. Wir haben außerdem ein zweites Büro nur für Support für Freitag der 13. eröffnet und heuern stetig neue Teammitglieder an.



Ich kann euch also versichern, dass wir den Support für das Spiel nicht eingestellt haben - im Gegenteil."