Die E3 ist zwar nicht jedes Jahr von großen Überraschungen geprägt, bringt aber immer einen Haufen neuer Infos mit - sei es zu neu angekündigten oder altbekannten Titeln, zu denen es endlich Neues gibt. Damit Sie in jedem Fall gut vorbereitet sind, haben wir für alle wichtigen Genres (Open World, Action-Adventures, Strategie, Shooter, Rollenspiele und Sport- und Rennspiele) die potenziellen Highlights der Messe 2017 herausgesucht.

Nach aktuellen Stand können wir auf der E3 2017 ziemlich sicher mit diesen fünf Action-Adventures rechnen. Wir haben sie uns für diese Liste herausgepickt, weil sie mit die mit größten erwarteten Titel sind und allein in sich genug Abwechslung bieten, um eine ganze Messe zu füllen. Natürlich gibt es aber noch eine Vielzahl an kleineren Action-Adventures und (hoffentlich) noch unbekannten Neuankündigungen, die dieses Jahr in LA aufschlagen werden.

1. Das Comeback: Assassin's Creed: Origins

Was lange währt, wird endlich gut. Für das neue Assassin's Creed hat Ubisoft sich eine kreative Schaffenspause gegönnt und nach Syndicate ein Jahr ausgesetzt. 2017 soll es nun aber wieder so weit sein. Das legen zumindest die zahlreichen Leaks der letzten Wochen nahe: Origins tauchte schon früh unter dem Namen »Empire« auf, mittlerweile haben sich die Hinweise um ein mögliches Setting im alten Ägypten verdichtet. Auch der Protagonist ist angeblich bereits vorab im Netz aufgetaucht.

Zur E3 werden wir ziemlich sicher mehr erfahren und hoffentlich nach den ganzen Leaks auch endlich offizielles Material zum neuen Assassin's Creed sehen. Dass es wohl zurück zu den Wurzeln der Reihe möchte, macht uns schon einmal neugierig.